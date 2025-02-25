Blue Coast II加推62伙 個別料加價約5%

長實營業部首席經理郭子威指出，新價單單位定價較首批單位提價約2%，同時更新1至4號價單，其中65伙售價平均提價約1.3%。

可留意的是，新價單及首張價單推出單位，由於座數不同，故難以比較，反而相比去年10月推出第4號價單，推出單位同位於第3座，反映個別新推單位有明顯提價。以新推的第3座7樓D室為例，屬實用面積446方呎兩房戶，以最高14%計，折實933.4萬元、折實呎價20,928元，較4號價單、同座同層相鄰的C室，實用面積464方呎兩房戶，折實921.3萬元、折實呎價19,856元，高逾5%。

專才2450萬購ONE STANLEY特色戶

第5號價單推出單位包括31伙兩房、31伙3房，實用面積446至718方呎，定價由1072.4萬元起，折實價由922.3萬元起，最低折實呎價20,679元；是次入場兩房戶為6樓D室，實用面積446方呎，定價1072.4萬元，折實價922.3萬元，折實呎價20,679元。

此外，發展商推出全新建築期付款方法，改為簽臨約後270日內交付共8%訂金，總折扣維持11.5%；而買家由3月1至31日期間購入項目指定單位，可獲價值約3.8萬或6.8萬元足金金磚。

皇都單日連沽3伙

其他新盤成交方面，建灝旗下赤柱豪宅ONE STANLEY，再以招標售出第5座地下B室特色戶，實用面積834方呎兩房一套連花園戶型，據悉獲專才客以2450萬元購入、實呎約2.94萬元，項目自去年開售至今累沽18伙，總套現逾14億元。新世界（0017）旗下北角皇都則單日連沽3伙、吸金逾4472萬元，項目自上月推售至今累沽271伙，佔全盤單位總數388伙七成，套現逾30億元。