用家無睇樓1180萬購名城連約戶

投資者220萬購尚璽158呎連約戶

美聯分行首席助理聯席董事羅航星表示，由於市場憧憬《預算案》公布後樓市向好，故不乏買家加快物色筍盤，其中盛世2座低層ND室，實用面積757方呎，3房1套連儲物房間隔，獲用家無睇樓下以約1180萬元連約承接，實呎15,588元。原業主2012年3月約882.6萬元一手購入，帳面獲利約297.4萬元或34%。

此外，中原副區域營業董事張光耀指出，鰂魚涌太古城本月暫錄約16宗成交，超過上月全月14宗，當中紫樺閣高層H室，實用面積1114方呎，3房1套連工人房間隔，成交價1980萬元，實呎17,774元，原業主2004年730萬元買入，帳面獲利1250萬元或1.7倍。

部分資助房屋賺幅強勁，中原地產高級分行經理任展雄表示，長沙灣麗翠苑4座高層11室，實用面積287方呎，1房間隔，以288萬元未補價易手，實呎10,035元。原業主2019年5月約178.51萬元向房委會購入，帳面獲利109.49萬元或61%。

深9四房戶6000萬沽 4年實蝕27%

不過利嘉閣分行高級聯席董事甘尚德稱，尚璽低層C室，實用面積158方呎，開放式間隔，以220萬元連約沽出，實呎13,924元。原業主2018年以約405.3萬元一手買入，帳面蝕185.3萬元或46%，連使費料實蝕約195萬元或約五成。另香港仔深灣9號6座中層A室，實用面積1807方呎，4房雙套間隔，連車位以6000萬元售出，實呎33,204元。原業主2021年以7580萬元連車位購入，現帳面蝕讓約1580萬元或21%，若連使費料實蝕約2050萬元或27%。