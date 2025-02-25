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林子峰放售六合街地盤 市值3億

【明報專訊】市場再有投資者蝕讓放售，其中由投資者林子峰持有的新蒲崗六合街3號工廈地盤，現推出市場放售，據悉物業現時市值約3億元，較林子峰2021年購入價約3.45億元低約4500萬元或13%。

世邦魏理仕稱，六合街3號工廈地盤，以公開邀約形式出售，截止日期為3月31日。上述物業佔地約5700方呎，目前已完成拆樓及地基工程，屬工業或倉庫用途。世邦魏理仕香港資本市場部副董事黃鴻洸表示，地盤之地積比率已獲城市規劃委員會批准放寬20%，令地積比由12倍提升至14.4倍，最高可建樓面約82,080方呎。若以市值約3億元計，每方呎樓面地價約3655元。項目已獲屋宇署批准興建為一幢22層高的現代工業大廈，新買家購入後可隨即依據圖則開展工程，或申請補地價更改土地用途作商業或酒店發展。

事實上，同樣由林子峰持有的長沙灣ONE NEW YORK地下3至5號舖，面積約2639方呎，新近以2400萬元售出，呎價約9094元。林子峰2019年3月以約1.15億元購入上述商場，總面積11,588方呎，呎價約9924元，近月陸續斥售。

新近2400萬沽ONE NEW YORK舖

「磁帶大王」陳秉志2017年以約6063萬元購入的大埔廣福道60至62號地下A至C號舖連閣樓，面積約4230方呎，新近以5050萬元售出，呎價約11,939元，舖位由多個租客承租，月租共26.2萬元，新買家享6.2厘租金回報。

另仲量聯行指出，長沙灣青山道237、237A及239號共73.3%不可分割業權，涉及16個住宅單位、兩個地下連一樓商舖及天台，現推出放售。市場人士估計，物業估值約9000萬元。

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