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新地洗衣街批建最高56層商廈 涉151萬呎

【明報專訊】新地（0016）2023年3月以47.29億元、每方呎樓面地價3103元投得的旺角洗衣街與亞皆老街交界商業用地，發展進度備受市場關注，項目於去年12月獲批圖則，將建1座56層高及1座4層高商業大廈連政府設施（全在3層基座及6層地庫之上），總樓面達151萬方呎。

屋宇署最新公布，該署去年12月份共批出14份建築圖則，包括3項住宅及商住發展、4項商業發展等。除上述項目圖則外，樂風集團旗下尖沙嘴漢口道31至37號，則獲批建1幢23層高（在1層基座之上）酒店，涉及約11.3萬方呎樓面。

嘉里寶豐路批建4幢最高23層住宅

住宅項目方面，嘉里（0683）2023年以14.388億元奪得的荃灣寶豐路住宅地，則獲批建4幢21至23層高住宅（在4層平台之上），總樓面約33.1萬方呎。爪哇集團（0251）2022年約6.27億元購入的渣甸山大坑道89至93號龍風台公務員合作社住宅地盤，最新再批出圖則，項目將建2座5層高（在1層地庫之上）洋房，總樓面涉約2.2萬方呎。資料顯示，項目2023年6月曾獲批建5幢5層高的低座住宅，另連1層地庫，可建樓面約2.14萬方呎。

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署數據，去年12月全港未有私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為年內第三度「零動工」，全年動工量累計5030伙，較2023年的12,018伙減少58%，為有紀錄以來23年新低。私宅落成量方面，去年12月共有15個項目、5584伙落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），創268個單月新高，全年共有64個項目、涉及24,263伙私宅落成，超越差估署原本全年預測量近9%，並較2023年全年13,851伙增75%，創自2005年以來20年新高。

陳海潮指出，落成量最終較差估署預測為多，因部分原於2023年落成的項目延遲所致，估計今年落成量將趨向平穩，初步料約1.9萬至2萬伙水平。

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