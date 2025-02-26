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御峯複式戶逾1.6億售 呎價撲7萬

【明報專訊】市區新盤方面，恒隆地產（0101）持有多年收租的港島司徒拔道豪宅御峯，新沽出47至48樓複式A室，實用2337方呎，成交價達1.6228億元，實呎6.94萬元。恒隆地產表示，項目正進行升級翻新，涉資約7億元，料年中完工，近期接獲多宗洽購，是次因出價理想，故出售一伙，但集團會繼續保留項目作長線收租。

Blue Coast II周六新一輪賣97伙

至於長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，本周六（3月1日），以先到先得形式新一輪推售97伙，包括49伙兩房戶、48伙3房戶。長實營業部首席經理郭子威指出，今批單位價單市值15億元，以最高直減折扣減14%計，折實均呎22,282元，單位折實價922.3萬至1959.4萬元；另有23伙4房戶，下周一起（3月3日）招標出售。

建灝旗下赤柱豪宅ONE STANLEY亦錄交投，最新透過招標售出第7座3樓A室特色大宅，實用1214方呎3房1套連私人升降機大堂、另連天台，買家以4380.48萬元連車位購入、實呎逾3.6萬元。

南首Belgravia Place II共收4580票

九龍方面，恒地（0012）九龍城新盤南首上載銷售安排，本周六盡推兩張價單181伙，項目截至昨晚、4日來累收逾3300票、超額約17倍，明晚截票；今批開售單位包括120伙1房戶、61伙2房戶，以最高折扣8%計，折實價409.95萬至728.64萬元，整批折實均呎18,204元，折實價計總值約9.55億元，首輪銷售將設大手買家組別，A組客最多可購入4伙。

恒地同系長沙灣Belgravia Place II亦將於周五截票，4日來暫收約1280票，較可銷售的148個單位超額認購近8倍；另發展商向傳媒展出項目頂層天際特色戶，為第2座30樓單位，實用807方呎連585方呎平台、4房1套連儲物室及衣帽間間隔，有機會本周內招標。

另嘉華（0173）、會德豐地產及中海外（0688）合作的啟德跑道區啟德海灣，昨天單日連錄5宗成交、套現約3300萬元。

[香港地產]

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