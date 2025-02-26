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豐樹近37億中標青衣物流地 貼估值上限

【明報專訊】特區政府積極推售物流地皮，其中上周五截標、接獲1份標書的青衣青鴻路、青衣路交界「巨無霸」物流地，地政總署公布，以36.786億元批預予星資豐樹產業，每方呎樓面地價約1500元，較12年前同樣由豐樹投得的毗鄰物流地低近兩成。

上述地皮面積約44.7萬方呎，最高可建樓面約245.24萬方呎，是港府近年推出的物流地皮，暫時規模最大的一幅；項目上周截標時，接獲一份標書；地政總署昨日公布，地皮以36.786億元售出，每方呎樓面價約1500元。資料顯示，項目截標前估值約24.5億至37億元，每方呎樓面地價約1000至1510元，即中標價貼近市場預期上限。

不過，項目毗鄰另一幅物流地，曾於2013年由豐樹產業以16.926億元投得、發展為豐樹青衣物流中心，當時每方呎樓面價約1850元，意味上述開標地皮每方呎地價，較12年前低約19%。運輸及物流局發言人表示，政府會考慮市况，適時推出餘下3幅物流用地。

新地逾6億投得美田路住宅地 高次標4%

另新地（0016）早前以6.06億元投得沙田大圍美田路住宅地，地政總署昨公布，其餘5份落選標書標價，出價介乎約2.5億至5.8億元，即新地中標價只較次標高出約2600萬元或約4%。

另土地審裁處最新接獲財團就西營盤第三街151及153號提出強拍申請，項目佔地約2288方呎，最新估值為4640萬元，以地積比9倍計，預計可建樓面約20,592方呎，意味每方呎樓面價約2253元。就申請文件所見，申請人現持有第三街151號80%業權，以及153號60%業權，即平均70%，符合新強拍要求。

財團申西營盤舊樓強拍 估值4640萬

此外，億京及資策（0497）持有的九龍灣國際展貿中心，最新再向城規會提交新發展方案，擬重建成一個集展覽/工業展覽館，以及商業、住宅、社福設施及學校用途的綜合發展項目，擬提供約1494伙住宅、720酒店房間，涉逾178.7萬方呎樓面。

項目將分兩部分發展，東面地盤擬建酒店、商業及展覽樓面等；西面地盤擬建4幢34至36層高住宅大樓，提供約1494伙，單位平均面積約474方呎。

[香港地產]

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