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Coasto招標連沽3伙特色戶 均呎2.5萬

【明報專訊】《財政預算案》出台後，綜合市場資訊，昨日錄得約25宗新盤成交，其中已屆現樓的宏安地產（1243）鴨脷洲Coasto，周六首輪價單發售60伙前，昨招標沽出3伙連平台特色戶，套現近1840萬元，平均呎價約2.5萬元，而成交價最高單位為2樓B室，屬實用323方呎兩房連387方呎平台，以810萬元成交，呎價約2.5萬元。

新世界皇都單日連沽兩伙

同屬港島新盤、新世界（0017）北角皇都，單日則連沽兩伙，其中21樓A2室，實用416方呎，兩房間隔，成交價844.3萬元，呎價逾2萬元，連同招標售出單位，全盤迄今累售279伙，佔全盤388伙約72%，套現逾31.7億元。長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，周六開售97伙之際，嘉里（0683）牽頭的同區海盈山4A期，以1209.39萬元售出2B座40樓D室，實用535方呎兩房戶，實呎約2.26萬元。

至於信置（0083）牽頭、西南九龍長沙灣維港滙III，售出1A座2樓B室，實用1001方呎，3房1套間隔，成交價2652萬元、實呎約2.65萬元。另中洲置業旗下現樓火炭星凱‧堤岸，亦以1673.9萬元售出2座35樓C室，實用850方呎，3房1套連工作室間隔，實呎近1.97萬元。泛海（0129） 洪水橋滙都I，周六以先到先得形式開售125伙，有買家昨日以464.44萬元購入1座6樓B02室，實用452方呎兩房戶，呎價約1.03萬元。

[香港地產]

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