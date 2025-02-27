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新財年住宅應課租值升5.7% 7年最勁

【明報專訊】雖然本港樓價持續下跌，但租金持續上升，其中反映租金走勢的應課差餉租值更連升兩年。據差餉物業估價署資料，新一年度全港住宅應課差餉租值錄5.7%升幅，為2018/19年度後近7個年度最大升幅（見圖），惟非住宅物業新一年度租值由升轉跌，其中寫字樓跌幅達1.5%，為各類物業中最大跌幅。

太古城杏花邨新都城租值升8%

差估署資料顯示，全港所有住宅應課差餉租值，新一年度升5.7%，較本年度1.9%升幅大增，並為2018/19年度後最大升幅，若單計私宅，新一年度租值升5.8%。另若以面積劃分，面積752方呎或以下中小型單位新一年租課差餉租值升幅達6.5%，跑贏大市，較本年度的2.3%同樣大升，亦為2018/19年度後最大升幅。

至於實用753至1075方呎單位，新一年度租值按年度升5.6%，今年度升幅則為1.9%；實用1076方呎或以上大單位，租值按年升3.6%，亦大幅高於今年度1.6%升幅。

另一方面，據該局資料，十大屋苑中新一年度應課差餉租值全錄升幅，介乎3%至8%，其中以鰂魚涌太古城、柴灣杏花邨及將軍澳新都城同樣錄得8%升幅，沙田第一城及鰂魚涌康怡花園則錄得7%升幅。

差估署：優才移民帶動私宅租金升

差估署助理署長（差餉及物業估價事務）鄧燕霞表示，新一年度住宅物業租值升幅為近年新高，主要是市場對租樓需求增加所致。她又稱，移民來港人士正增加，包括優才人士等，而海外來港升學人數亦錄增長，帶動私宅租金上升。事實上，市場亦錄高價租賃個案，美聯物業營業經理陳昌裕表示，太古城海景花園銀柏閣頂層複式戶，實用1046方呎，3房1套間隔，以月租5.2萬元租出，實呎租約49.7元，業主2014年10月約1950萬元購入，租金回報約3.2厘。

寫字樓租值跌幅擴大至1.5%

不過，非住宅新一年度租值由升轉跌，跌幅約0.2%，當中寫字樓跌幅1.5%，較本年度跌幅1.1%擴大；舖位及商業單位租值由本年度上升1.3%，新一年度轉為下跌0.5%，工商物業租值同樣由升轉跌，由本年度下升0.7%，轉下跌約0.1%。鄧燕霞表示，商舖大部分租值均錄得下跌或不變，但部分地區「升得幾好」，主要為遊客區，如中環、銅鑼灣、尖沙嘴、銅鑼灣，而寫字樓租值續跌主要與空置率高及經濟不明朗有關，並以中環、金鐘等跌幅較大。

[香港地產]

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