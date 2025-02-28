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預算案後美孚1370萬沽 3個月炒貴16% 凹海4房呎售1.02萬 投資者去年11月1180萬購入

【明報專訊】剛過去周三新一份《財政預算案》出爐後，市場觀望氣氛逐漸消散，其中荔枝角老牌屋苑美孚新邨更錄得罕有短炒過千萬物業獲利個案，一個凹海單位（相對凸海戶所望海景較窄）在《預算案》公布後即日以1370萬元易手，原業主持貨僅約3個月已炒貴190萬元或16%。另外，多區亦錄矚目二手成交，其中馬灣珀麗灣天際屋特色戶近期以2440萬元易手，成交價在逆市下創屋苑同類新高。

明報記者 歐陽慧恩

上述美孚新邨短炒獲利個案位於3期百老匯街90號高層C室，中原地產分區營業經理馮健平表示，該單位實用1337方呎，4房1套間隔，屬屋苑「凹海」單位，原業主去年11月1180萬元購入，由於當時購入價較市價有明顯折讓，業主入市後隨即以1480萬元放售，至日前《預算案》公布後，即獲買家議價，最終以1370萬元售出，實呎10,247元，屬市價水平。原業主持貨約3個月帳賺190萬元或16%，即使連使費計後仍實賺約120萬元或逾一成。

珀麗灣天際屋2440萬沽

逆市破頂

另外，美聯分行高級物業經理凌光盛指出，珀麗灣5期頂層天際屋，實用1464方呎，4房雙套連士多房間隔，連平台及天台，享海景，天台備有按摩池，內籠豪裝，單位放盤兩年，近月叫價2600萬元，議價後近期以2440萬元沽出，實呎16,667元，成交價為屋苑同類天際屋新高。原業主2007年1668萬元一手購入，帳面賺772萬元或46%。資料顯示，2020年成交的30座天際屋，實用1489方呎，當年以2000萬元易手，實呎13,432元，即最新成交呎價較之高約24%。

不過，北角城市花園則錄低價成交，位於12座低層C室，實用773方呎，3房1套間隔，早前以758萬元易手，據悉單位裝修較殘舊，廳房皆望樓，景觀局促，因此低價易手，呎價僅9806元，料重返2012年做價水平。原業主1989年134萬元購入上址，持貨近36年帳面升624萬元或約4.7倍。

用家無睇樓

1280萬入市柏傲莊3房

另有多個屋苑均錄《預算案》後成交，美聯聯席區域經理李衍輝表示，大圍柏傲莊第6A座中低層A室，實用668方呎3房1套間隔，《預算案》後獲用家無睇樓下以1280萬元連約購入，實呎19,162元；原業主2020年11月以1277.2萬元一手購入，帳面微賺約2.8萬元，惟連使費料實蝕約60萬元或約5%。美聯分行區域經理黃少明透露，將軍澳中心2座低層H室，實用465方呎兩房戶，望入境處大樓，《預算案》後即以655萬元易手，實呎14,086元。原業主2020年790萬元購入，帳面蝕約135萬元或17%，連使費料實蝕約179萬元或23%。

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