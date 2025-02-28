外籍客租騰皇居3房 月租8萬 每呎65元

中原地產區域營業經理張志波表示，上述單位位於騰皇居II高層B室，實用1236方呎，3房1套間隔，望山景，月租叫價8.5萬元，放盤不足兩周，獲外籍客以8萬元連車位承租，實用呎租64.7元。業主2000年1468萬元連車位購入，持貨約25年，租金回報逾6.5厘。

工程人員1.6萬租YOHO Town兩房

另政府新近宣布提速發展北部都會區，帶動區內租務，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town 7座高層C室，實用463方呎，兩房間隔，月租叫價1.65萬元，新近獲北環線工程人員以月租1.6萬元承租，實用呎租35元，追平上月同類月租最高紀錄。業主2012年323萬元購入，持貨約13年，租金回報約6厘。

專才客1.46萬租登峰．南岸一房戶

此外，香港置業高級聯席董事譚浩智指出，香港仔田灣登峰．南岸極高層B單位，實用254方呎，一房間隔，望園景，原以1.5萬元放租，最新獲專才客以月租1.46萬元租用，實用呎租約57元。業主2020年4月550萬元購入，租金回報約3.2厘。另中原地產分行經理關偉豪稱，將軍澳海茵莊園1座中高層A5室，實用215方呢，開放式間隔，以月租1.28萬元租出，實用呎租60元；業主2021年以約512.6萬元一手購入，租金回報約3厘。