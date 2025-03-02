新盤混戰 南首首輪181伙沽清 Coasto首輪沽九成 單日一手盤近400宗成交

明報記者 甘潔瑩

YOHO WEST PARKSIDE

周三首輪售128伙

綜合市場資訊，昨一手成交近400宗。雙盤齊發的恒地，繼上周五晚上開售長沙灣Belgravia Place II後，昨推售南首181伙，項目在開售前錄得逾7000個登記，超額認購逾37倍。項目於中環國際金融中心進行銷售，發展商分A、B兩組時段揀樓，但兩組買家人數眾多，高峰時，等候買家及代理多逾數百人，人龍排至國際金融中心商場內，場面熱鬧。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，錄得多組大手客人購買兩伙或以上，其中1組大手客購入4伙及3組大手客各購入3伙。

項目首推181伙於昨晚已全數售出，套現逾9.6億元，發展商正研究短期加推應市。

已屆現樓的宏安地產鴨脷洲全新盤Coasto，昨進行首輪銷售60伙，折實後入場費由381.6萬元起，部分單位能受惠於新印花稅。宏安地產執行董事程德韻稱，項目沽出52伙，佔可供出售分層單位約86%，連同早前售出3伙平台特色單位，累售共55伙，套現逾2.7億元。

朗天峰加推120伙 周四銷售

此外，上月底開紅盤、由嘉里（0683）發展元朗十八鄉路朗天峰，樓花期長約10個月，昨日進行次輪銷售121伙，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，昨日售出116伙，佔可銷售單位逾95%，連同首輪推售，項目累積售出366伙。

發展商昨晚即加推第5號價單共120伙，同時上載銷售安排，鐵定於本周四（6日）進行第三輪銷售，同時推出10伙頂層特色戶在本周三招標。

滙都昨售出19伙

另泛海國際（0129）旗下元朗洪水橋滙都，昨進行新一輪銷售，泛海國際集團執行董事關堡林表示，項目昨日售出19伙，套現9000萬元，最新成交包括第3座7樓B06室，屬實用面積491方呎3房戶，以568.83萬元成交，呎價11,585元。

[香港地產]