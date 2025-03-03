新世界擬推杭州甲廈 市值料10億人幣

整個商住酒店項目樓面800萬呎

上述「新世界．城市藝術中心」總面積約800萬方呎，包括高檔購物中心和酒店、甲級寫字樓、公寓及居住社區等部分，其中第1期商用物業預計最快今年6月起陸續交付，料今年底落成啟用；當中的「FRONT TOWER壹山」，是整個項目唯一可供出售的甲級寫字樓，每層樓面面積介乎1.6萬至3.8萬方呎，總可售樓面約為28萬方呎，計劃今年內推出市場發售。若以市值10億元計，估計呎價約在3600元水平。

住宅部分累售930伙 早前已交付

至於項目第二期寫字樓、酒店及購物中心等，最近已完成平頂工程； 新世界發展指出，「新世界．城市藝術中心」商用物業共分3期發展，並邀請到普立茲克建築獎得主坂茂（Shigeru Ban）、英國皇家建築師協會銀獎得主奧勒．舍人（Ole Scheeren）等眾多國際知名設計單位聯合打造。此外，項目住宅部分「江明月朗園」早前已交付，累售單位合共約930伙，單位最高售價近1.2億元，銷售金額逾110億元，目前單位的二手呎價逾萬元，相信位居杭州頂級豪宅地位。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，杭州憑藉發展新興產業及創新科技，推動經濟高品質發展，將打造成為全國領先、國際一流的人工智能產業創新發展樞紐。她指出，「新世界．城市藝術中心」位處杭州望江新城，距離國際級風景區西湖約2.5公里、錢塘江約1.5公里，亦是杭州高端服務業示範區的核心地段，料將成為杭州核心區新地標。