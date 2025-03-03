87%私宅估價低過撤辣前 嘉湖逆市升

本報統計的60個私宅估價個案，有52個、87%的估價，較去年2月「撤辣」前下挫，跌幅介乎0.21%至8.75%；另外8個單位錄得升幅，佔比為13%，升幅介乎0.35%至3.59%。

賞湖居兩房估值375萬 高去年初3.59%

可留意的是，早前樓價跌勢急勁的天水圍指標屋苑嘉湖山莊，約1年來估價走勢較大市平穩，其中賞湖居第2座中層F室，實用449方呎兩房戶，中銀香港去年2月估價362萬元，較2021年11月的高峰期估價542萬元下跌33.2%，但最新估值不跌反升，最新報375萬元，較去年同期上升3.59%。至於單位去年9月估值為387萬元，若與去年2月「撤辣」前比較，則升近7%。

值得一提的是，大部分單位的估價，在「撤辣」後均曾出現升幅，惟其後受新盤以低價推出搶客、二手減價成交增加等因素影響，估值再度下挫。至去年8月，大部分單位的估值，皆跌穿「撤辣」前水平，但9月美國啟動減息，樓價跌勢略見放緩，並有四成單位的估值，於12月減息後再錄得升幅，及至近月走勢則相對平穩。

麗港城兩房估價563萬 一年挫9%最多

至於按年跌幅最大單位，為麗港城第16座一個中層B室，實用517方呎兩房戶，匯豐銀行、恒生銀行（0011）最新估價為563萬元，較去年2月「撤辣」前的617萬元，下跌8.75%，但比去年9月減息前的574萬元，就略低約2%，意味大部分跌幅均來自減息前。

離島方面，東涌指標屋苑映灣園第3座中層F室，實用471方呎兩房戶，現時中銀香港（2388）估價為535萬元，較去年2月估值581萬元，下跌7.92%，比9月的552萬元估值，則下跌3%。

分析：樓價能否回升視乎美息走勢

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，即使新一份預算案調減個別物業印花稅收費，但相信行政措施對樓價的刺激效用只能短期維持，本港樓價能否回升，仍需視乎美國息口走勢。