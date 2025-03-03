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新達廣場交投疏 兩房呎售1.23萬

【明報專訊】新《財政預算案》上周出台前，二手物業市場觀望氣氛較濃厚，毗鄰港鐵大埔墟站的新達廣場，2月份截至27日，只錄得1宗成交，但區內代理預料，由於《財政預算案》將400萬元或以下物業的印花稅，調減至100元，雖然新達廣場的樓價基本上超出此水平，但料受整體氣氛帶動，上半年交投市况可能逐步提升。

明報記者 歐陽慧恩

美聯首席高級營業經理彭曉君表示，新達廣場第2座中層B室，實用面積489方呎兩房戶，原業主以645萬元放售，議價後減39萬元或6%，以606萬元易手、實呎12,393元；原業主於1999年以81萬元購入，持貨26年，帳面獲利約525萬元或約6.5倍。

代理料市場氣氛好轉帶動交投

彭續指出，新《財政預算案》推出調減印花稅新政策，將直接惠及大埔區內樓價較低屋苑，如大埔中心等，但新達廣場的交投量相信亦可獲帶動，加上屬鐵路沿線屋苑，成交量料可隨大市增加。

盛世3房1180萬沽 13年升值逾三成

美聯首席助理聯席董事羅航星表示，大圍盛世第2座北翼低層D室，實用面積757方呎3房戶，新買家在沒有睇樓下，以約1180萬元連租約承接、實呎15,588元；原業主於2012年以約882.6萬元一手購入，帳面賺逾297萬元或34%。

另祥益區域董事邱家邦表示，屯門康麗花園第2座中層A室，實用面積362方呎兩房戶，獲區內客以328萬元「一筆過」承接（毋須承做按揭）、實呎9061元，由於原業主已移居台灣，代理特意乘早機到台灣送訂金；原業主早於1989年以40.5萬元一手購入，帳面賺逾287萬元或逾7倍。

至於市區屋苑二手成交况，資料顯示，港島大坑道1號頂層連天台單位，實用面積872方呎3房1套連士多房間隔，新近以1630萬元沽出、實呎18,693元；原業主於2010年以1200萬元購入，相關文件登記人姓名，與富商明嘉福之女兒明寶婷相同，料為同一人，帳面賺430萬元或36%。

尚璽開放式戶售220萬 業主料輸五成

九龍方面，利嘉閣分行高級聯席董事甘尚德表示，大角嘴尚璽低層C室，實用面積158方呎開放式間隔，以220萬元連租約沽出，實呎13,924元。

原業主2018年以約405.3萬元一手買入，帳面蝕185.3萬元或46%，連其他使費有可能實蝕約195萬元或近50%離場。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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