汀九空置洋房盤「翻生」 擬月底標售 投資者接內房蝕讓貨 三度命名今叫嘉富海灣

明報記者 趙頌明 林尚民

畔海自2021年7月推出以來，累沽6伙，尚餘兩間洋房待售，套現近6.1億元。至於上述嘉富海灣位於青山公路汀九段368號，提供13幢3層高洋房，實用面積2469至3150方呎，由3房至5房間隔，大部分配備私人泳池、升降機、花園及獨立雙車位車庫。物業現時由偉達地產持有，該公司董事蕭偉霖表示，項目預計3月底至4月初、以現樓形式開放示範洋房及推出招標，擬先推出前排7幢別墅，售價將參考港島南區、九龍塘等全海景、或有花園的別墅項目。

值得留意的是，偉達地產由香港發展商家族成員聯同資深物業投資者創立，而昨日出席記者會代表就有路勁（1098）單偉豹兒子單頌曦；香江國際執行董事、香江國際集團主席楊孫西之子楊華勇；香港「海產大王」蔡繼有的孫女、新華集團主席蔡冠深女兒蔡頌思等。

2012年以「金臻」之名推售

事實上，該盤早於2012年時便曾以現樓形式推出，物業迄今已空置約13年，當年物業名為金臻，由建築師關秩安、藝人官恩娜父親官有權等人持有。當年發展商指出，以建築面積計，意向呎價3萬元起，惟一直未有成交。2015年項目以「賣殼」（即公司轉讓）形式一次過放售，叫價曾達12億元，及後減價至9.5億元，但未獲承接。2017年發展商邀請室內設計師梁志天為洋房間隔作重新規劃，以1.5億元改裝，項目易名為星悦海灣，並重新推售。2018年關秩安等人終以約10億元把整個項目售予內房廣東鼎龍集團，以總樓面34,602方呎計，呎價約28,900元。及後鼎龍集團放售整個項目，至去年由偉達地產購入，市場當時指作價約6億元，折合呎價約17,340元，擬以約2.5億元翻新。換言之，上手業主持貨約6年料帳蝕4億元或四成。

畔海7號屋5900萬沽 實呎1.76萬

嘉富海灣一帶設有不少中低密度豪宅，包括毗鄰由新地（0016）發展的星岸，項目2014年時就有實用面積4155方呎的1號洋房以1.72億元售出，實呎高見41,396元；而同由新地發展，鄰近浪翠園的洋房項目海瀧珀，其中海浪徑1號屋，實用面積2895方呎，亦於2014年以1.618億元售出，實呎55,889元，至今仍為最高呎價的新界西洋房。