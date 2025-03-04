1 PLANTATION ROAD首階段擬推5洋房

21 BORRETT破4個月悶局 4房1.26億沽

由20幢洋房組成的1 PLANTATION ROAD，洋房實用面積介乎4600至7500方呎，是次推出的第1期設5幢洋房，實用面積約5600至6200方呎不等，全為4房4套間隔。當中1號洋房實用面積6122方呎，連4460方呎花園、511方呎庭園及1189方呎車庫等；其餘15伙則擬保留作長線收租。

大手客4800萬連掃薈鳴10伙

近期主力推售黃竹坑港島南岸Blue Coast II 的長實（1113），旗下位於港島半山波老道21 BORRETT ROAD，相隔約4個月後錄得新成交，最新以逾1.26億元招標售出1樓06號單位，實用2089方呎，4房雙套連儲物房間隔，設541方呎前庭，連1個車位，實呎60,460元，買家成交期為270日，是次亦為項目今年首宗成交。另一方面，宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴，最新獲投資者大手連購10伙，涉實用面積介乎200至260方呎的開放式至1房戶，總成交金額逾4800萬元，創該項目單一買家成交金額最高紀錄。