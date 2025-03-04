moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

南首均呎2萬加推55伙 近四成折實低於400萬

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布後首個周末，一手銷情理想，發展商趁勢加推，恒地（0012） 牽頭的九龍城南首，上周六首輪開售181伙即日全數售罄後，最新加推55伙，整批折實均呎20,515元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝預計，項目短期上載銷售安排，最快周末次輪銷售。

開放式戶337萬入場 最快周末次輪銷售

新《預算案》將100元印花稅門檻上調至400萬元後，不少中小型單位受惠。韓氏指出，新價單首度推出的開放式單位、即21伙的折實價低於400萬元，佔新推單位38%。除了開放式單位，新價單還包括24伙一房、10伙兩房，實用面積由200至351方呎，定價由366.8萬元起，扣除最高折扣8%，折實價337.45萬元起，折實呎價16,873元起。

YOHO WEST PARKSIDE收6800票 超額56倍

新界新盤成本周焦點，明日首輪開售128伙的新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE，昨晚截收6800票，以價單發售119伙計，超額逾56倍。首輪價單開售單位，包括20伙一房、64伙兩房、35伙3房，扣除最高5%折扣及4%回贈優惠後，一房戶折實302.46萬元起，整批折實均呎11,103元。

上然最快本周開價

至於大埔區6年來規模最大全新項目、萬科香港的上然1期即將推出，涉403伙（睇樓手冊另見B4版）。萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然最快本周公布首張價單及對外開放示範單位，目標於本月內首輪開售。另嘉里（0683）元朗朗天峰銷情理想之際，麗展（0488）發展的元朗大棠尚柏，據成交紀錄冊顯示，去年10月以272.4萬元、實呎9524元售出的10樓G室，屬實用面積286方呎1房戶，最新顯示已終止買賣合約，料買家撻大訂、遭沒收10%訂金涉逾27萬元，單位同日隨即以278.66萬元、實呎9743元售出，較原成交價高出2%，主要是優惠有所調減。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款