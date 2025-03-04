UNIVERSITY HILL兩房646萬沽 兩年賺8%

海日灣兩房銀主盤600萬沽 6年貶值26%

雖然UNIVERSITY HILL錄罕見獲利成交，但區內海日灣卻有銀主盤貶值易手個案。中原地產區域營業董事馮子峰表示，海日灣二期11座中層A室，實用面積550方呎，兩房間隔，以銀主盤形式放盤，成交價600萬元，實呎10,909元。新買家為同區客，購入單位自住。原業主2019年812萬元一手買入，其後淪為銀主盤，是次易手後帳面貶值約212萬元或26%。

Napoli 三房700萬沽 3年蝕近四成

元朗錦田Park YOHO則錄得大幅蝕讓個案。市場消息指出，Park YOHO Napoli 20座高層D室，實用面積736方呎，3房1套間隔，以700萬元易手，實呎9511元；原業主2021年8月1404.82萬元一手買入，持貨逾3年，帳面蝕約704.82萬元或約50%，當年發展商有提供回贈等優惠，料連使費計後仍要實蝕約533萬元或38%。

同區老牌洋房屋苑錦綉花園，則錄長情業主沽貨勁賺個案。利嘉閣分行助理分區經理呂國雄稱，錦綉花園H段1街雙號屋，實用面積約1035方呎，另花園約1172方呎，3房間隔，以1150萬元沽出，實呎11,111元。原業主1988年約77.5萬元買入，持貨約37年，帳面大賺約1072.5萬元或14倍。

另外，美聯首席區域營業董事何璦麟表示，跑馬地老牌豪宅栢樂苑，位於中層B室，實用面積2414方呎，3房雙套間隔，望大球場及海景，去年9月放盤，《財政預算案》後以6200萬元易手，實呎25,684元。原業主2008年5月、即約金融海嘯時期以約4850萬元購入，帳面獲利約1350萬元或約28%。