moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

UNIVERSITY HILL兩房646萬沽 兩年賺8%

【明報專訊】大埔白石角罕錄有業主持貨近兩年沽貨獲利個案。美聯分行首席高級營業經理潘剛毅表示，大埔白石角優景里UNIVERSITY HILL 2A期5B座極低層，實用面積383方呎連148方呎平台，兩房間隔，以645.9萬元易手，實呎16,864元，買家為換樓客。上址原業主2023年4月596.81萬元一手買入，持貨不足兩年，帳面獲利49.1萬元或約8%，連使費及當年發展商回贈計算，料獲利約47萬元或8%，為區內近年罕見的二手獲利個案。

海日灣兩房銀主盤600萬沽 6年貶值26%

雖然UNIVERSITY HILL錄罕見獲利成交，但區內海日灣卻有銀主盤貶值易手個案。中原地產區域營業董事馮子峰表示，海日灣二期11座中層A室，實用面積550方呎，兩房間隔，以銀主盤形式放盤，成交價600萬元，實呎10,909元。新買家為同區客，購入單位自住。原業主2019年812萬元一手買入，其後淪為銀主盤，是次易手後帳面貶值約212萬元或26%。

Napoli 三房700萬沽 3年蝕近四成

元朗錦田Park YOHO則錄得大幅蝕讓個案。市場消息指出，Park YOHO Napoli 20座高層D室，實用面積736方呎，3房1套間隔，以700萬元易手，實呎9511元；原業主2021年8月1404.82萬元一手買入，持貨逾3年，帳面蝕約704.82萬元或約50%，當年發展商有提供回贈等優惠，料連使費計後仍要實蝕約533萬元或38%。

同區老牌洋房屋苑錦綉花園，則錄長情業主沽貨勁賺個案。利嘉閣分行助理分區經理呂國雄稱，錦綉花園H段1街雙號屋，實用面積約1035方呎，另花園約1172方呎，3房間隔，以1150萬元沽出，實呎11,111元。原業主1988年約77.5萬元買入，持貨約37年，帳面大賺約1072.5萬元或14倍。

另外，美聯首席區域營業董事何璦麟表示，跑馬地老牌豪宅栢樂苑，位於中層B室，實用面積2414方呎，3房雙套間隔，望大球場及海景，去年9月放盤，《財政預算案》後以6200萬元易手，實呎25,684元。原業主2008年5月、即約金融海嘯時期以約4850萬元購入，帳面獲利約1350萬元或約28%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款