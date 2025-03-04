李根興等沽佐敦舖 售1868萬 3年蝕三成

上述成交為吳松街126號地下及閣樓舖，面積約980方呎，最新以約1868萬元售出，呎價約19,061元。資料顯示，該基金2022年7月2750萬元買入，舖位現由按摩店租用，月租約7.5萬元，即新買家可享回報約4.8厘。

家興超市王重家等9800萬購紅磡舖

另外，以價格較一般連鎖超市便宜的家興超級市場，其創辦人王重家及相關人士，早前以9800萬元購入紅磡湖光街聯盛大廈地下4、10、16號舖位，以面積約10,600方呎計，呎價約9741元。舖位現時由惠康超級市場以月租約33.6萬元租用，租金回報約4.1厘，不排除將來會收回自用。原業主「小巴大王」馬亞木家族2004年以2950萬元購入，帳面升值5550萬元或1.9倍。

另戴德梁行稱，紅磡曲街33號及老龍坑街13號全幢學生共居物業，總面積約7501方呎，以8500萬元連租約放售，呎價約1.13萬元。物業由基金於2021年10月以6180萬元購入，即現叫價較購入價高約2320萬元或37%。物業其後翻新，地舖總月租近8萬元，住宅部分現提供50間房間作學生公寓，每房間月租連管理費約6610至9240元。