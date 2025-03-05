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文曜加推24伙 折實均呎19768元

【明報專訊】市區新盤各有新部署，包括九龍城兩個項目，其中建灝地產發展、位於聯合道的翻新現樓項目文曜，迄今累售約50伙，佔全盤可推售單位約70%，套現逾5.3億元；乘同區南角道南首熱賣下，項目昨日加推24伙，折實均呎19,768元，同時推出3房限時置業優惠，首5名買家購買指定3房單位，可獲贈價值約250萬元車位1個。

不受一手例限制的文曜，加推單位及置業優惠於昨日隨即生效。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，撇除樓層等因素，是次屬原價加推，涉及3伙1房、13伙兩房、8伙3房，實用面積379至904方呎，扣去25%（1房及2房）及27%（3房）折扣後，折實價727.8萬至2043.7萬元，折實呎價1.79萬至2.26萬元。

南首周六次輪先到先得賣55伙

另樓花期約9個月、恒地（0012）牽頭的南首，於周六次輪先到先得出售日前加推的55伙，折實均呎逾2萬元。是次發售的21伙開放式戶，全部折實價均低於400萬元，以8%折扣計，折實價337.45萬元起，次輪銷售還包括24伙1房戶、10伙2房戶。

值得留意，以上兩盤均提供1房戶，南首1房折實呎價約1.88萬元起，單位開則較細，加上處於樓花期，物業對出即為港鐵宋皇臺站出入口，成項目最大賣點；文曜已屆現樓，1房戶實用面積近380方呎，折實呎價約1.92萬元起，附近有多間中、小學，並鄰近九龍塘。

至於樓花期約21個月、新世界（0017）北角皇都周六先到先得發售11伙，涵蓋1房至3房單位，今批單位均附連車位，而由周六至3月31日期間購買上述單位，可獲贈6.8萬元折扣。

另外，恒地長沙灣巴域街Belgravia Place系列兩日連沽兩伙特色戶，共涉約2268萬元，其中2期2座30樓01室頂層連平台特色戶，實用面積807方呎4房1套連儲物室及衣帽間間隔、連平台，最新以1775.4萬元招標售出、呎價2.2萬元，創該期數雙破頂紀錄。

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