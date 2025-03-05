廖偉麟4626萬沽力寶中心 兩年蝕四成

上述買家為去年10月向資本策略（0497）以8118萬元購入中環些利街2至4號LL Tower商廈基座的深圳大族激光董事長高雲峰，5個月來已連環購入兩項目物業，共涉資逾1.27億元。

羅守輝4200萬沽招商局大廈 8年蝕38%

翻查資料，廖氏今年初已低調放售持有商廈物業，其中企業廣場3期28樓，面積約1.61萬方呎，2021年9月以約1.43億元、呎價約8882元購入，2023年7月曾推出放售，當年叫價約1.8億元，及至今年1月再度調低至1.09億元、呎價6800元放售，即目前放售價較2023年放售價低約7100萬元或39%。

另一商廈投資者羅守輝最新沽出上環信德中心招商局大廈，亦損手離場。市場消息指出，該廈中低層01及20室，享海景，面積2947方呎，以約4200萬元易手，呎價約1.43萬元。資料顯示，羅氏2017年3月以6800萬元、呎價約2.3萬元購入，即羅氏持貨8年，帳面蝕約2600萬元或38%。此外，美聯工商市務經理黃暉樹表示，獲委託代理長沙灣青山道698號中太工業大廈G至4樓全層單位放租及放售事宜，總面積約28,356方呎，為區內罕有大面積特色樓層，意向價約1.3億元，折合每方呎約4585元，意向月租約43萬元，折合每方呎約15元。