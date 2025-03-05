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頭皮護理中心12.8萬 租林子峰栢麗大道舖

【明報專訊】零售舖租低處未算低，由投資者林子峰持有的尖沙嘴栢麗大道地下29號舖連1樓，面積約2576方呎，最新獲頭皮護理中心以月租約12.8萬元承租，呎租約50元，該租客現於中環威靈頓街華威大廈設樓上舖，是次月租較上手服飾店Codalab月租13萬元低2000元或1.5%。該舖曾於2019及2021年分別租予內地樓盤展銷廳及地產代理，月租同為約15萬元，即最新月租較2019年低約15%。

資料顯示，林子峰持有的栢麗大道商舖，位於D段G29、G30號地舖及1樓，對面為美麗華商場，面積約3740方呎，林氏在2020年向另一投資者李耀華，透過公司轉讓形式購入（俗稱「買殼」），當時有指作價約2.1億元，呎價約5.6萬元。至於G30號地舖，目前正以月租8萬元租予連鎖服裝店鱷魚恤，以面積894方呎計，呎租89元，租期至明年7月初。換言之，林氏目前每月租金收入約20.8萬元，即租金回報約1.2厘。

亞皆老街一籃子物業放售 估值2.1億

再有物業投資者放售一籃子物業，高力獲委託獨家代理出售旺角亞皆老街4號新亞大樓地舖、閣樓，以及亞皆老街17號兩項物業，估值共約2.1億元。另中原（工商舖）工商部副區域營業董事林子健表示，獲委託出租屯門河田街4號凱昌工業大廈地廠，面積約5150方呎，目前分間為6個地廠單位，面積由220至2365方呎，意向呎租由約34至52元，6個地廠月租叫價共19萬元。

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