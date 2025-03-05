moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

YOHO WEST PARKSIDE貼近天榮站 交通便利

【明報專訊】上周出台的《財政預算案》，將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，大大節省市民買樓成本；當中新地（0016）和港鐵（0066）合作、位於天水圍輕鐵天榮站上蓋的YOHO WEST PARKSIDE，部分單位剛好受惠上述措施，1房戶折實入場價約302萬元起，加上項目第1期租賃表現不俗，料吸引上車客或投資者。

明報記者 江俊洋

攝影 鍾林枝

繼2023年11月推出YOHO WEST後，相隔超過1年，項目第2期YOHO WEST PARKSIDE於2月獲批預售樓花後，新地隨即將推出項目；樓盤預計關鍵日期為2026年9月，樓花期長約18個月，設1座住宅大樓，提供525伙，涵蓋1房至3房1套，亦設小量特色戶，當中有逾半數屬兩房標準戶。

項目的賣點，是交通配套相當便利，基座為輕鐵天榮站，毗鄰為天水圍巴士總站，有多條巴士線以此為起點，可前往港島銅鑼灣或機場等。

樓花期18個月 525伙逾半屬兩房

項目現時已對外開放設於南昌站V Walk 商場的示範單位，其中一個以第1A座36樓A5室為藍本，實用面積447方呎、屬兩房連儲物室間隔，大廳闊度約8呎，兩間睡房分佈於大廳兩側，以提高單位實用性。客房旁設儲物室，可為戶住提供收納空間，惟開則呈鑽石形，若用作書房的話，可能需要訂做家具修飾。

兩房戶房間於大廳兩側增實用

另一個示範單位，則參照第1A座36樓A8室搭建，實用面積547方呎、屬於3房間隔。大廳開則四正，客廳能夠貼牆擺放梳化、電視櫃，大廳外連38方呎「三合一」露台。值得一提的是，露台設有一個可摺疊多用途格柵架，可當作戶外茶几、或陳列架使用。

部分3房單位加設化妝室

單位位處大單邊，主人房裝置曲尺大窗戶，料將來外望天水圍公園的開揚景致；單位除浴室外，亦加設化妝室，配備坐廁及面盆，讓戶主和家人不需要「爭廁所」。雖然單位為3房設計，但採用開放式廚房設計，若炮製油煙較多的食物，戶主需要留意；開放式廚房提供西門子爐具、三星雪櫃等，亦具窩心設計，備有自動感應燈帶，只要用手拍一拍便會亮燈。

可留意的是，上述兩個單位皆向東，前臨有輕鐵途經，因此單位部分位置，裝有隔音裝置。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款