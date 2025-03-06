moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

易路達科技創辦人逾1.6億入市御峯

【明報專訊】近月市場錄得多宗大額一手成交，當中由恒隆（0101）持有多年作收租的東半山御峯，早前以1.6228億元售出一伙複式戶，買家為蘋果旗下Beats耳機生產商、易路達科技創辦人之一兼行政總裁袁信明及相關人士。

旗下子公司為蘋果生產Beats耳機

上述單位為御峯47至48樓複式A室，實用2337方呎，上月以1.6228億元售出，實呎69,439元，為屋苑歷來首宗買賣。

根據資料顯示，新買家以A&A Summit company limited登記，公司董事包括袁信明及相關人士，易路達科技主要生產耳機、音箱、喇叭等產品，旗下子公司InB Electronics Limited已進入Apple供應鏈，為蘋果生產Beats耳機，該公司去年獲內地華勤技術收購80%股權，作價28.5億元。

古蹟豪宅JESSVILLE四房2690萬沽

事實上，多個豪宅盤均錄買賣，由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，位處港島薄扶林道128號、含古蹟保育元素的豪宅JESSVILLE，最新售出JESSVILLE Tower 8樓實用1431方呎A室，4房連儲物房設計，連車位成交價2690.28萬元、實呎1.88萬元，買家成交期180日；項目本月暫售兩伙，吸金總額約5200萬元。

另華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，最新售出第8座6樓B室，3房1套連私人升降機大堂間隔，實用面積1185方呎，成交價3071.5萬元、實呎25,920元，為項目本月首宗一手成交。至於入伙多年的新地（0016）將軍澳天晉，位於7座47樓複式D室，實用1410方呎，4房間隔、連321方呎平台和439方呎天台，連車位成交價3250萬元、實呎逾2.3萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款