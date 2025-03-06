易路達科技創辦人逾1.6億入市御峯

旗下子公司為蘋果生產Beats耳機

上述單位為御峯47至48樓複式A室，實用2337方呎，上月以1.6228億元售出，實呎69,439元，為屋苑歷來首宗買賣。

根據資料顯示，新買家以A&A Summit company limited登記，公司董事包括袁信明及相關人士，易路達科技主要生產耳機、音箱、喇叭等產品，旗下子公司InB Electronics Limited已進入Apple供應鏈，為蘋果生產Beats耳機，該公司去年獲內地華勤技術收購80%股權，作價28.5億元。

古蹟豪宅JESSVILLE四房2690萬沽

事實上，多個豪宅盤均錄買賣，由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，位處港島薄扶林道128號、含古蹟保育元素的豪宅JESSVILLE，最新售出JESSVILLE Tower 8樓實用1431方呎A室，4房連儲物房設計，連車位成交價2690.28萬元、實呎1.88萬元，買家成交期180日；項目本月暫售兩伙，吸金總額約5200萬元。

另華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，最新售出第8座6樓B室，3房1套連私人升降機大堂間隔，實用面積1185方呎，成交價3071.5萬元、實呎25,920元，為項目本月首宗一手成交。至於入伙多年的新地（0016）將軍澳天晉，位於7座47樓複式D室，實用1410方呎，4房間隔、連321方呎平台和439方呎天台，連車位成交價3250萬元、實呎逾2.3萬元。