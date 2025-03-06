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瑞銀投行陳志立：《預算案》減印花稅穩樓價 利好地產股

【明報專訊】財政司長陳茂波上周三發表《財政預算案》，宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，加上亦推出其他有利樓市及經濟的措施，過去一周恒地（0012）及新地（0016）等藍籌地產股不單股價向好，且跑贏大市（見圖），屬2021年第三季樓價回落近三成以來罕見。瑞銀投資銀行香港策略師陳志立認為，是次政府減印花稅後，樓價今年可望持平，扭轉過去3年均下跌的弱勢，對地產股亦屬正面。

瑞銀投資銀行陳志立與媒體進行答問時指出，上周三發表的《財政預算案》比較穩健，緩慢地縮減財赤規模，希望買時間（buy time），待未來幾年GDP增長回升以解決財赤問題，他表示：「是次《財政預算案》，我們見不到特別大的負面措施，這對氣氛及經濟都是比較好的結果，邊際上對香港地產商亦屬正面。」

是次《財政預算案》亦因應要減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，陳志立分析，這等於將300萬元以上至400萬元樓價物業印花稅由過去的最高1.5%減至100元，換言之，買家最多可以節省5.99萬元（6萬元減100元）印花稅。

300萬至400萬住宅 佔去年成交量15%

根據陳志立統計，去年本港近5萬宗一二手住宅總成交量中，約15%、即7000多宗成交價介乎300萬元以上至400萬元，他相信是次《財政預算案》將有關印花稅劃一下調至100元，對300萬元以上至400萬元住宅樓價有支持，有關項目大部分位處新界，特別是北部都會區，而該行目前亦比較喜歡較多300萬元以上至400萬元新盤待售的發展商，指其相對受惠於是次減印花稅的新政策。

陳志立續說，是次《財政預算案》亦有一些措施增加港人出外旅遊或出行成本，例如由10月1日開始把飛機乘客離境稅由每名乘客120元調升至200元，以及考慮向使用陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，他認為，上述政策其中一個目的是增加政府收入，另外亦希望邊際上保護本土消費，均對本港經濟屬正面，亦利好地產股。

租金回報率與按息相若 樓市今年料勝去年

綜合上述分析，陳志立預測，本港住宅樓價今年料趨於平穩，不會大升亦不會大跌，較過去3年均按年下跌改善，他表示：「目前本港住宅租金回報率已與按揭利率相若，重返平衡水平，換言之，隨着銀行去年9月開始減息，之前出現的負利差（negative carry）情况已改善，所以今年樓市應該會比去年好，至少可能有多一點支持。」

陳志立續說，也有一些外圍因素會影響本港今年樓市表現，例如美國減息速度及內地經濟表現等，就後者而言，便要關注現正在北京召開的全國人大政協「兩會」政策方向。

樓市中長期表現 視乎居民對經濟信心

總結是次答問會，陳志立指出，在是次《財政預算案》宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元前，其實過去兩年政府也推出不少支持樓市政策，例如去年2月公布的《財政預算案》便全面「撤辣」，這些措施雖然曾有作用，但作用均屬短期。他認為，本港樓市中長期表現，關鍵是宏觀大環境會否改善，以支持居民對買樓、未來經濟的信心回升。

明報記者 葉創成

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