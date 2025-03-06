恒地馮孝忠：對冲基金家辦進駐 中環甲廈租務好轉

特朗普帶來不確定 市場波動利對冲基金

特朗普今年1月重返白宮再任美國總統，馮孝忠指出，目前特朗普內閣有10多名成員屬擁有10億美元以上的富豪（billionaire），這與傳統上由政客出身者擔任政府高層不同，因此亦帶來較大的政策不確定性，這會令市場更加波動，對於對冲基金來說帶來更多投資機會，他表示：「目前作為交易員，要同時懂得經濟、政治及歷史。」

另外，馮孝忠指出，隨着近年全球地緣政治風險升溫，東南亞及中東富豪傾向同時在香港及新加坡或瑞士建立家族辦公室，從而分散風險，因此期內落戶香港的家族辦公室數目一直上升，恒地旗下中環甲級寫字樓亦受惠於此趨勢。

勉勵年輕人要有信心 不要「躺平」

被問及近年不少年輕人「躺平」的問題，馮孝忠認為「躺平」是對自己無信心所致，他鼓勵年輕人要懂得欣賞自己，指「覺得自己有前途才會有前途」，不贊成年輕人「躺平」。

明報記者 葉創成

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