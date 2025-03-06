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恒地馮孝忠：對冲基金家辦進駐 中環甲廈租務好轉

【明報專訊】恒地（0012）執行董事兼首席財務總監馮孝忠昨日出席與恒生大學校長何順文對談的「校長對談系列──投投是道」時透露，集團旗下中環甲級寫字樓近月租務好轉，主要原因是來自歐美的對冲基金，以及東南亞與中東的家族辦公室的客戶增加。馮孝忠分析，中國人工智能（AI）大語言模型聊天機械人DeepSeek近月在全球取得成功，顯示中國在AI領域具備全球競爭力，提升中國科技股估值；加上俄烏戰爭亦有結束迹象，部分資金從美股流走轉投全球其他股票市場，故除了歐洲股市向好外，中國股市期內亦有不錯的表現，估計這是不少歐美對冲基金近月積極進駐租用集團旗下中環甲級寫字樓的原因之一。而向前望的話，馮孝忠估計，一隻「好勁的電池股」未來幾周將來港上市，預料港股短期料繼續有很多投資機會。

特朗普帶來不確定 市場波動利對冲基金

特朗普今年1月重返白宮再任美國總統，馮孝忠指出，目前特朗普內閣有10多名成員屬擁有10億美元以上的富豪（billionaire），這與傳統上由政客出身者擔任政府高層不同，因此亦帶來較大的政策不確定性，這會令市場更加波動，對於對冲基金來說帶來更多投資機會，他表示：「目前作為交易員，要同時懂得經濟、政治及歷史。」

另外，馮孝忠指出，隨着近年全球地緣政治風險升溫，東南亞及中東富豪傾向同時在香港及新加坡或瑞士建立家族辦公室，從而分散風險，因此期內落戶香港的家族辦公室數目一直上升，恒地旗下中環甲級寫字樓亦受惠於此趨勢。

勉勵年輕人要有信心 不要「躺平」

被問及近年不少年輕人「躺平」的問題，馮孝忠認為「躺平」是對自己無信心所致，他鼓勵年輕人要懂得欣賞自己，指「覺得自己有前途才會有前途」，不贊成年輕人「躺平」。

明報記者 葉創成

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