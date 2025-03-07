moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

朗天峰兩周內累售422伙套17億

【明報專訊】繼日前新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE首輪開售119伙即日沽清後，昨日第三輪發售123伙的嘉里（0683）元朗十八鄉路朗天峰，仍獲大批買家到場揀樓，即晚再售出約55伙，令項目兩周內累售約422伙，佔整個項目全數594伙逾七成。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗天峰昨以價單形式推售123伙，截至晚上10時，已沽出55伙，連同早前售出單位，項目累售422伙，總成交金額逾17億元。湯又指出，集團與信置（0083）、太古地產（1972）等合作發展黃竹坑港島南岸海盈山，今年1月至今售出105伙，套現逾12億元。項目昨加推5號價單涉45伙，全為兩房間隔，實用面積505至678方呎，扣除所有優惠後折實價約1038至2170萬元，折實實呎約20,561至32,015元，折實均呎24,282元，並於下周一先到先得推售105伙。

另新地（0016）北角海璇II昨售出兩伙，共涉逾1億元，當中1座16樓A單位連車位，實用面積1484方呎，4房雙套連工作間間隔，設私人電梯大堂，以6277.32萬元售出，實呎4.23萬元。新地副董事總經理雷霆表示，天水圍YOHO WEST PARKSIDE剛過去周三首輪開售119伙全數沽清，套現逾6億元，項目周日（3月9日）次輪銷售172伙，即日起收票，周六下午3時截票。雷霆又稱，同系西沙SIERRA SEA料短期推盤，至於啟德天璽．天二期則擬下月推出。

南首餘貨將有3%提價空間

恒地（0012）等發展的九龍城南角道南首，將於周六以先到先得形式次輪發售55伙，恒基物業代理董事兼營業（二）部總經理韓家輝表示，南首共設17伙特色戶，最快本周上載銷售安排，推出6至8伙特色戶於下周招標。項目現已推出約七成單位，餘貨將有2%至3%提價空間。他又指出，與中海外（0688）、九倉（0004）等合作的啟德跑道區承豐道18號，有機會上半年推售，項目將提供約2060伙。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款