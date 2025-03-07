元朗5日4宗短炒獲利 38年樓9個月升兩成

此外，蝶翠峰7座高層G室，實用面積570方呎，3房間隔，原業主今年1月以470萬元買入，近日收樓後以499.5萬元沽出，實呎8763元，持貨僅約兩個月帳面升29.5萬元或約6%，連使費計料實賺約11萬元或逾2%。中原分行經理林頌宜表示，新元朗中心4座低層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，以528萬元成交，實呎11,330元。原業主去年8月468萬元買入，帳面賺60萬元或13%，連使費料實賺約41.5萬元或約9%。

馬鞍山烏溪沙站銀湖‧天峰更連錄兩宗複式戶成交。資料顯示，銀湖‧天峰6座複式連天台戶，實用面積1387方呎，連特色平台及天台，4房1套戶型，獲外籍客以1975萬元承接，實呎14,239元，為屋苑特色戶自2012年以來首次跌穿2000萬元大關。原業主2012年1614.5萬元一手購入，帳面仍升360.5萬元或22%。

中原資深區域營業經理胡耀祖指出，銀湖‧天峰5座複式戶，實用面積1668方呎，5房3套連工人套房間隔，連天台及平台，享海景，2650萬元易手，實呎15,887元。原業主2011年2568萬元一手購入，帳面升約82萬元或3%，惟連使費料實蝕50萬元或約2%。

李少光碧濤遺產貨850萬沽

15年帳升55%

另資料顯示，已故保安局前局長李少光之遺產貨、沙田碧濤花園2期D座高層A室，實用面積900方呎兩房一套戶，近日以850萬元易手，實呎9444元。李氏2010年以550萬元購入，15年升值300萬元或約55%。