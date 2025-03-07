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市建局旺角山東街項目收28份意向書

【明報專訊】新一份《財政預算案》後首個推出發展項目、市建局旺角山東街/地士道街項目昨截收發展意向書，共收28份意向書，是2017年3月大角嘴福澤街項目（現發展為傲寓）後，該局8年來收到意向書數量最少的住宅項目。

據悉，有份遞交意向書的發展商，大部分為本地財團，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、鷹君（0041）、華懋、帝國等，另內房中海外（0688）亦有遞交意向書。美聯測量師行董事林子彬表示，項目規模適中，投資風險相對較少，料可興建中小戶型單位，對發展商有吸引力，故發展商先行遞交意向書，盼稍後能取得項目更多的招標資料。

前舒適堡美孚舖12萬租出

值得留意的是，地盤面積2.66萬方呎，預計總樓面約16萬方呎，項目採用「住宅和非住宅地積比互換」，在不超過總樓面下，將住宅地積比由7.5倍放寬至8.5倍，即住宅樓面約15.2萬方呎，預計提供380伙。項目將提供約3.06萬方呎樓面，作政府、機構及社區設施用途，相關面積獲豁免計算在總樓面內。綜合市場人士估計，項目估值約6.4億至9.3億元，預計每方呎樓面地價約4000至5800元。

此外，大型連鎖健身及美容中心舒適堡去年9月宣布全線結業，旗下租用商舖亦陸續重新招租。市場消息指出，舒適堡發迹舖、荔枝角美孚新邨吉利徑1至21號第二期平台66號舖，面積約2500方呎，最新以月租12萬元租出，呎租48元。上述商舖由投資者「小巴大王」馬亞木家族及郭木財或相關人士持有，舒適堡自1999年起租用該舖，最初月租僅8萬元，去年9月結業後，業主以月租15萬元放租，放盤近半年，終以12萬元租出。

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