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私募對冲基金連環進駐The Henderson 消息指呎租約120元水平 外電稱出租率80%

【明報專訊】港股市場近月持續暢旺，帶動金融及相關業務發展，有私募及對冲基金連環進駐中環商廈。已於去年第四季入伙、恒地（0012）地標商廈中環The Henderson，最新獲私募股權公司General Altantic的亞洲分公司，上月與恒地簽訂租約，租用該廈19樓02室，而同層的租客則是另一對冲基金Aeonea，市場消息指出，呎租約120元水平。連同今年2月美國知名對冲基金公司Point72租用4層約5萬方呎樓面，有外電指該廈出租率已達80%。

翻查資料，恒地去年8月下旬，曾指The Henderson出租率為近60%，而彭博最新引述消息則指出，該廈目前出租率已達80%。事實上，仲量聯行上月發表的《香港地產市場觀察》報告中亦指出，今年1月中環甲級寫字樓錄得的淨吸納量，為各分區寫字樓市場中最高，因而令其空置率回落，截至1月底，中環空置率由11.6%回落至11.3%，空置率見改善與金融機構持續在中環擴充有關，不過租金仍按月續跌0.2%。

General Atlantic及Aeonea租19樓

雖然本港商廈市道持續低迷，但中環近月卻接連錄得多宗矚目租賃個案。繼上月國際律師行夏禮文律師行（Holman Fenwick Willan），租用旗下歷山大廈22及23樓兩層，涉及約2.2萬方呎後，資料顯示，上月底兩間金融機構租用The Henderson 19樓全層約1.38萬方呎，據悉呎租約120元，其中租用19樓02室為私募股權公司General Atlantic的亞洲分公司，該公司正租用國金中心2期，料將轉到The Henderson，租期由今年5月中至2028年2月；19樓01室則獲對冲基金Aeonea承租，租期約30個月，由今年8月至2028年2月底。

業界料商廈供應仍多 租金或受壓

除上述兩間金融機構外，美國對冲基金Point72 上月亦以月租約576萬元承租The Henderson 27至30樓共4層，涉約4.8萬方呎，用於擴展業務，據悉該公司原租用遮打大廈約3.5萬方呎作總部。此外，奢侈品牌亦轉租至新落成商廈，原租用恒地位於皇后大道中80號H Queen's的瑞士名貴鐘表品牌愛彼亦轉租The Henderson，涉約1.2萬方呎，作品牌旗下AP House及香港辦公室之用，並於本周初開幕。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如分析，今年整體寫字樓新供應仍多，整體寫字樓空置率料續升，中環及整體寫字樓租金仍有下調壓力，料今年仍有5%至10%下跌空間。不過，寫字樓租金已較高峰期大幅回落，中環優質或新落成寫字樓的競爭力較高，加上位處核心區，料最受租客追捧。

明報記者

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