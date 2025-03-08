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羅守弘西環申建44間房酒店 涉1.6萬呎

【明報專訊】訪港旅客數字續升，有業主睇好酒店前景，將持有住宅地盤申作酒店發展。由已故的裕泰興創辦人、「九叔」羅肇唐的長子羅守弘持有的西環皇后大道西381及383號，新近向城規會申請興建酒店，提供44間酒店房間，涉約1.6萬方呎樓面。

據城規會文件顯示，上述地點位於皇后大道西381及383號，鄰近西區警署，地盤面積約1328方呎，現屬住宅（甲類）地帶，申請人擬以地積比12.188倍發展，擬建1幢24層高的建築物，提供44間酒店房間，酒店房間面積約118至194方呎，總樓面約1.62萬方呎。

指項目鄰近港大 料學生受惠

翻查資料，羅守弘一直持有紅茶館及文化村品牌，專營精品酒店及長者護理安老服務。

申請人亦表示，本港對酒店住宿有一定需求，改作酒店發展不對住宅供應產生不利影響，而且亦帶來規劃效益；另外，項目亦鄰近港大，酒店房與港大宿舍相若，料港大學生亦能受惠。

「馬灣1868」申加入酒店度假屋

另外，新地（0016）就馬灣公園第2期「馬灣1868」，向城規會申請修訂發展總綱發展藍圖，修訂主要將馬灣公園第2期內的馬灣舊村加入「酒店（度假屋）」以作賓館或短期出租住宿用途，另舊村亦加入可作電影院或劇院的娛樂場所，而修訂並沒有更改整體規劃的發展地積比率、總樓面等，整個項目總樓面維持在33.98萬方呎。

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