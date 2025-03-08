孫大倫1.45億購嘉碧苑洋房

市場消息指出，孫大倫及其妻子早前透過公司轉讓方式（簡稱「買殼」），購入南區嘉碧苑洋房一幢單號屋，實用面積3042方呎，4房雙套連工人套房間隔，成交價1.45億元，實呎約4.77萬元。

原業主2012年7月以1.2億元購入，持貨約12年多，帳面獲利約2500萬元或21%。

去年8000萬沽陽明山莊3房戶

另外，新一份《財政預算案》將400萬元或以下物業，統一下調印花稅至100元後，刺激細價樓市場。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門市廣場1座中層H室，實用面積342方呎，兩房間隔，以370萬易手，實呎10,819元。買家為區內客，於預算案放寬樓價400萬元或以下印花稅後，即加快入市決定，購入單位自住。原業主2007年約115萬元購入，帳面獲利約255萬元或2.2倍。

豐盛苑本月開齋 兩房302萬易手

大圍居屋豐盛苑錄得本月首宗成交。中原地產區域營業董事黎宗文表示，豐盛苑A座中層09室，實用面積381方呎，兩房間隔，以302萬元已補價易手，實呎約7927元。買家為上車客，受惠最新印花稅措施，即僅付100元印花稅入市單位自用。原業主2005年約84萬元已補價購入，持貨約20年，帳面賺218萬元或2.6倍。

爾巒3房複式戶租4.2萬

此外，踏入3月，租務市場開始轉旺，元朗爾巒錄大額租賃成交。中原地產副區域營業經理王勤學表示，爾巒茵娜大道8座頂層複式戶，實用面積1405方呎，3房1套間隔，連平台及天台，以月租4.2萬元租出，實用呎租30元。租客為跨境商人，業主2014年1741.4萬元一手買入，租金回報約2.9厘。