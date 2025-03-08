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弦岸轉售為租 一房租1.78萬呎租65元

【明報專訊】去年曾變相劈價最多三成推售的莊士中國（0298）鴨脷洲單幢盤弦岸，已屆現樓，發展商早前已陸續將單位轉售為租。美聯聯席區域經理林潤強表示，由發展商持有的中層D室，實用面積272方呎一房戶，獲同區客以月租1.78萬元承租，呎租約65.4元。事實上，屋苑亦錄得多宗發展商將單位轉租的個案，包括中層C室，實用面積約205方呎的開放式戶，以1.45萬元成交，呎租約71元。代理稱，發展商早前將樓盤約20伙單位招租，至今已有約七成單位租出，估計現時僅餘不足6伙招租。

此外，英皇國際（0163）發展的現樓香港仔澄天，日前獲本地買家以730萬元購入23樓D室、實用面積400方呎兩房戶，作長線投資，呎價逾1.8萬元，同類待售兩房戶僅餘1伙。項目本月累錄3宗成交，共涉2203萬元，全盤自2023年底至今累售88伙，佔全盤110伙80%，套現逾5.51億元。

朗天峰單日沽3伙 吸金約1500萬

至於由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有，位處港島薄扶林道128號、含古蹟保育元素的豪宅JESSVILLE，項目本月錄得第二宗成交，新近2748萬元（連車位）售出 JESSVILLE Tower 10樓A室，實用面積1431方呎，4房連儲物房間隔，實呎1.92萬元，買家成交期180日。連同日前出售的同座8樓A室，兩伙共涉約5400萬元。

另外，經過三輪大型銷售、嘉里（0683）元朗十八鄉路朗天峰，單日連沽3伙，套現約1500萬元，涉1伙一房、兩伙兩房戶，成交價由395萬至602萬元，呎價約1.17萬至約1.4萬元。項目迄今累沽424伙，佔全盤594伙逾七成，套現逾17億元，平均成交呎價約1.2萬元。

其他新界新盤接連開售，萬科香港大埔馬窩上然昨日起收票之際，今午截票的新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE，明日再以價單形式次輪銷售172伙。新地代理總經理胡致遠稱，新一輪銷售錄得不少新入票者，當中投資客比例有所增加。另匯豐最新為項目買家，提供為期3至5年的定息按揭，期內鎖定利率低至3.03厘，其後最優惠利率為P減1.75厘 （現時P為5.25厘）；買家即日至今年12月31日選用該定息按揭計劃，可額外獲得1288元按揭提取獎賞。

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