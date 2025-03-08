CCL按周升0.3% 首季料守減息前低位

倘二手成交續增 次季指數可回升

楊明儀又稱，近期發展商推售多個新盤，仍對二手造成壓力，而預算案則利好細價樓交投，新盤銷情亦理想，首季CCL可望守住減息前低位，於136點到139點之間窄幅徘徊。如果二手成交量持續增多，展望次季指數可回升。CCL仍處近8年半低位，在2016年9月中水平徘徊，今年迄今樓價暫跌0.13%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.16%。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報137.83點，按周升0.28%；CCL（中小型單位）報136.97點，按周升0.42%；上述CCL Mass、CCL（中小型單位），齊終止兩周連跌並回穩。豪宅方面，CCL（大型單位）報139.91點，按周跌0.13%，連跌7周共1.82%。

周末二手睇樓量升7%創3個月高

另利嘉閣研究部主管陳海潮表示，周末今明兩天50個指標屋苑共錄1065組客戶預約睇樓，較上周末995組按周上升7%，創近12個周末、即約3個月新高；其中港島8個屋苑，本周末預約睇樓量按周升2.9%，九龍21個屋苑和新界21個屋苑，按周分別升7.1%、8.5%。