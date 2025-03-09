上然兩天收逾1800票 加推41伙

樓花期約16個月的大埔上然1期，日前以折實均呎約1.1萬元公布首批81伙，上周五起對外開放示範單位及接受認購，項目在過兩天錄逾7000人次參觀示範單位，另收逾1800個認購登記，以首張價單計，超額約21倍，發展商昨晚加推價單2號共41伙。

上然1期首張價單共81伙，折實均呎11,036元，為2014年10月長實（1113）大埔鳳園嵐山II、首批折實均呎8667元後逾10年新低，而項目首批248方呎開放式戶折實238萬元入場，亦為嵐山後區內新低。

YOHO WEST PARKSIDE今推172伙

另新地等合作發展的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，上周首輪以價單推售的119伙全數售罄後，發展商今日再接再厲，進行次輪銷售172伙，折實售價約298.8萬元起。項目昨日截止認購，連同上一輪銷售向隅客再入票的「復活票」，共接獲7782個購樓意向登記，超額認購逾44倍。

南首次輪售40伙 套現1.88億

市區新盤方面，恒地（0012）等發展的九龍城南首，昨日作次輪推售55伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，次輪售約40伙，套現約1.88億元，其中，次輪折實售價低於400萬元的開放式戶全部售罄；而項目8日內售出221伙，套現近11.5億元。

韓家輝續稱，南首昨日上載全新銷售安排，推出8伙特色戶以招標形式發售，當中包括6伙平台特色戶，開放式至兩房戶型，實用由178至311方呎，連76至335方呎平台；以及2伙天際特色戶，實用由353至358方呎，兩房戶型，連182至187方呎平台，招標期由本周三（12日）至6月11日。

[香港地產]