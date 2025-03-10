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新盤本月首9日破千宗成交 YOHO WEST PARKSIDE昨次輪172伙近沽清

【明報專訊】政府上月底公布新一份《財政預算案》後，適逢近期港股暢旺，加上新春後樓市踏入傳統旺季，多個主攻細價樓的新界盤均錄得理想銷情，帶動本月首9日一手市場已錄破千宗成交，達上月全月逾八成，其中新地（0016）、港鐵（0066）天水圍YOHO WEST PARKSIDE昨次輪發售172伙，即日接近沽清，連同另外3個新界西北盤，如嘉里（0683）元朗十八鄉朗天峯等，本月4樓盤共售出約548伙，佔市場總成交量逾半。

明報記者 林尚民

在多個樓盤爭相推盤下，發展商推盤步伐急速，YOHO WEST PARKSIDE上周三首輪開售119伙，並即晚沽清後，當晚已加推兩張價單及上載銷售安排，並安排昨午次輪銷售，以價單形式發售172伙，結果樓盤吸引大批準買家及代理到場。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行錄得約5組的大手客，其中一組斥約1100萬元購入1伙3房戶及1伙1房戶；3房作自住之用，而1房則作投資之用。市場消息指出，項目昨日可售之單位即日近沽清，換言之連同首輪開售，項目兩輪合共發售的291伙亦近沽清，相信發展商將於極短期內再度公布新一輪銷售計劃。

新界西北4盤共沽約548伙

事實上，若綜合一手成交紀錄冊及市場消息，本月至昨日共9日，市場已錄得破千宗一手成交，已達上月全月1236宗逾八成，除YOHO WEST PARKSIDE外，多個新界西北樓盤均錄理想銷情，如上月底開售的朗天峯，本月迄今暫售出約184伙。至於旭日旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣系列，本月亦暫售出約24伙。

此外，泛海（0129）執行董事關堡林表示，旗下元朗洪水橋滙都系列過去兩日售出約6伙，包括滙都I第2座9樓B01室，實用453方呎兩房戶，剛以483.07萬元成交，實呎10,664元；另滙都I第2座1樓A01室2房連平台特色户，成交價449.38萬元，實用405方呎，實呎11,096元，而項目過去一周售出20伙，3月份至今已沽49伙。綜合上述4個新界西北樓盤，本月共錄約540宗成交，佔市場總成交量超過一半。

周末兩日一手沽300伙

另方面，在YOHO WEST PARKSIDE帶動下，過去兩日市場共錄約300宗新盤成交，同樣主打細價單位的九建（0034）將軍澳海茵莊園昨沽5伙，包括3伙特色平台招標單位，單日套現超過2200萬元，項目開售至今暫累售1417伙，套現超過80億元。會德豐等合作發展的將軍澳日出康城SEASONS系列，昨沽4伙，過去兩日則共售6伙。布少明稱，隨着各發展商加快推盤，料新盤持續主導大市，而各項利好政策持續發力，帶動整體入市氣氛，料本月一手成交有望逾3000宗。

[香港地產]

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