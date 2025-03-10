CBRE：港甲廈租金高星洲縮至兩成 利吸外企

2019年港甲廈租金近乎星洲兩倍

事實上，近月港股氣氛暢旺，市場錄得不少基金承租甲廈大樓面個案，以去年第四季入伙、恒地（0012）地標商廈中環The Henderson為例，最新獲私募股權公司General Atlantic的亞洲分公司，上月與恒地簽訂租約，租用該廈19樓02室，而同層的租客則是另一對冲基金Aeonea，市場消息指出，呎租約120元水平。連同今年2月美國知名對冲基金公司Point72租用4層約5萬方呎樓面，有外電指該廈出租率已達80%。蔡詠嘉指出，新加坡在疫情後通關較香港為早，當時率先有大量外資進駐，過去數年星洲寫字樓租務市場非常活躍，惟去年中開始疲軟，加上隨着辦公室需求的主要來源（包括金融和科技行業）萎縮，雖然整體市場仍健康發展，但去年整體寫字樓租金只錄得約0.4%升幅，空置率約4.9%，估計今年約有0至5%升幅。

星住屋教育成本高 影響企業營運

至於香港近年商廈市場供應量持續增加，在供過於求下，寫字樓租賃及買賣表現的確帶來壓力，惟租金去年跌幅已大幅收窄至5.8%的單位數，空置率則約17%，料今年租金仍會有約0至5%的下調幅度。對於新一份《財政預算案》中指出，來年將停售商業用地，蔡詠嘉認為，來年賣地僅會影響2030年或以後的新供應，短期租賃表現仍受到當前空置率和需求影響，且未來幾年將有多個項目推出，因此仍維持今年租金會有約0至5%的下調幅度，然而停售商業地將對市場提供一定的心理支持作用。

蔡詠嘉又指出，香港約有七成寫字樓供應位於非核心區，如東九龍、鰂魚涌等；新加坡則有近80%的甲級寫字樓供應位於核心區，而香港非核心區寫字樓的租金較新加坡非核心區租金平，加上新加坡近年的住屋成本及教育學費昂貴，在現時不少企業都努力應對營運成本上升下，尤其非金融行業，不需在核心區域設定辦公室，故現時選擇落戶香港的成本效益會比新加坡為高。

明報記者 趙頌明

[香港地產]