moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

南首享地利 設裝置確保鮮風入屋

【明報專訊】位處41名校網內的住宅物業，向來受家庭客歡迎。由恒地（0012）牽頭發展的九龍城南角道8號南首，為今年區內首個全新住宅盤，早前開售錄得理想銷情。南首共設313個單位，戶型涵蓋開放式至兩房，屋苑另一亮點，是大門正對宋皇臺港鐵站，地利優勢更見突出。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 鍾林枝

樓花期長約9個月、主打中小型單位的南首，單位實用面積介乎178至358方呎，其中開放式標準戶實用200方呎，設40伙，全盤佔比約13%；1房標準戶實用258至263方呎，達178伙，全盤佔比約57%，屬最主打戶型；兩房標準戶實用342方呎至351方呎，設78伙，全盤佔比約25%。另外，南首設有17伙連平台特色戶，實用178至358方呎，佔比約5%。

與港鐵宋皇臺站近在咫尺

由於南首的頂層為屋苑會所，因此特色戶主要為3樓連平台單位，其中該層B7室開放式單位，實用178方呎、平台面積達309方呎，戶外面積較室內大近一倍。

示範單位方面，1房示範單位以22樓B5室為藍本，實用面積263方呎，採開放式廚房設計。單位設計相當重視住戶的收納空間，在玄關位置兩邊均設儲物櫃及部分家電，甚至在天花板亦設入牆吊櫃，以便住戶用盡空間。

單位樓層高度約3.3米，即使在加設吊櫃的位置下，亦不感覺壓迫。睡房採趟門設計，可以更節省空間；浴室設於房內，形成套廁格局，除鏡櫃外，亦設入牆儲物櫃。客飯廳、睡房均開則方正，家具擺位較易設計。

樓層高度3.3米 可加裝吊櫃

兩房示範單位以22樓B2室為藍本，實用342方呎，設有多個入牆櫃及吊櫃，開放式廚房的櫥櫃內置抽屜。客飯廳採長形佈局，並連接露台，室內採光度料理想；至於兩間睡房分別位於客廳兩側，並無走廊位；浴室設兩邊門，可經睡房或客廳出入，以方便住戶日常使用。

值得一提的是，發展商採用「Breathing Facade」建築設計，所有單位均裝設日本品牌Oiles ECO的通風裝置，採用嵌入式設計，可以在關窗的情况下，將露台外的新鮮空氣，經隔塵後帶入室內，毋須用電，並防水防蟲，以便住宅在蚊蟲較多的季節及天氣不佳的日子，亦可引戶外空氣入屋，毋須長期使用空調。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款