柏傲灣4房售1818萬 呎價1.75萬

明報記者 趙頌明

鄧錦雄指出，同類中高層單位去年中以2150萬元易手，最新成交較大半年前作價，低約332萬元或15%。扣除樓層因素，意味今次成交價較大半年前成交低約一成。

持貨8年 原業主料輸近一成

至於上述新成交單位的原業主，於2017年以1897萬元一手買入，現帳面蝕約79萬元或4%，連使費有可能實蝕約170萬元或9%。

愉景新城3房787萬沽 18年升值1.6倍

至於荃灣區內其他二手成交，中原高級分區營業經理徐偉業表示，愉景新城第9座高層F室，實用650方呎3房1套間隔、望山景，新買家為區內換樓客，睇樓後以787萬元入市、實呎12,108元；原業主2007年以306.5萬元買入，帳面獲利480.5萬元或1.6倍。

另資料顯示，烏溪沙站銀湖‧天峰第6座複式特色戶，實用1387方呎連平台及天台，4房1套戶，獲外籍客以1975萬元承接、實呎14,239元，料為屋苑特色戶自2012年以來，成交價首次跌穿2000萬元大關；原業主2012年以1614.5萬元一手購入，帳面賺360.5萬元或22%。

銀湖‧天峰特色戶做價跌穿2000萬

利嘉閣助理分區經理呂國雄表示，元朗老牌洋房錦綉花園H段1街雙號屋，實用約1035方呎、另花園約1172方呎，3房間隔，以1150萬元沽出，實呎11,111元；原業主早於1988年約77.5萬元買入，持貨約37年，帳面大幅獲利逾1072萬元或14倍。

九龍方面，代理消息指出，奧運站浪澄灣第1座高層C室，實用567方呎兩房間隔，以882萬元易手、實呎15,556元；原業主2017年973萬元購入，持貨近8年，帳面蝕約91萬元或9%，連使費有可能實蝕約135萬元或14%。

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