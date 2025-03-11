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上然再加推82伙 共開價204伙 4日暫收約4400票 超額認購20倍

【明報專訊】新界多個新盤展開搶客戰，萬科香港旗下大埔馬窩上然1期，截至昨晚6時，項目過去4日累收逾4400票，連同昨日第二度加推82伙、折實均呎11,480元，已公布合共3張價單、共204伙計，超額逾20倍。換言之，現時已開價204伙，已佔項目1期403伙逾半。市場估計，項目最快日內公布銷售安排，或周末首輪開售。

明報記者 江俊洋 林尚民

樓花期長約16個月的上然1期，自上周四開放位於長沙灣肇如大廈的示範單位以來，不足一周內共推出3張價單。最新的第3號價單提供82伙，涵蓋開放式至4房單位，另有3伙屬特色戶，實用面積由222至873方呎，定價由301.6萬至1254.1萬元，扣除最高折扣16%後，折實價由253.4萬至1053.5萬元，折實呎價9185至14,392元。折實後400萬元或以下單位涉31伙或約38%。發展商表示，與對上一張價單相比，新價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推；而新推出的3房及4房單位可選用1「家」1付款計劃，即享有折扣加購1伙開放式戶。

加推折實均呎1.15萬 或最快周末賣

另一新界大型新盤、新地（0016）和港鐵（0066）合作的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，繼上周三首輪開售119伙後，剛過去周日次輪銷售172伙亦全數沽清，即晚以折實均呎約1.12萬元加推87伙，將於今晚截票，並周四展開第三輪銷售108伙。新地代理總經理胡致遠稱，項目不足一周內兩輪銷售共沽291伙，佔全盤525伙約55%，套現逾15億元，而次輪銷售中有約8組買家大手購入兩伙，當中最多涉資約1480萬元。

宏安與6銀行簽10億貸款協議

另外，宏安地產（1243）公布，該公司與6家銀行簽訂貸款協議，獲得一筆最高達10.15億元的定期貸款，為期3年，有關資金將用於償還部分現有貸款及一般企業用途。是次貸款銀行包括交通銀行（香港）、創興銀行、恒生銀行、東亞銀行、匯豐銀行及大華銀行。宏安地產行政總裁鄧灝康表示，是次成功獲得多家銀行合共提供10.15億元的貸款，反映金融機構對公司業務前景的信心和支持。該筆貸款將有助公司靈活捕捉香港房地產市場的機遇。

該公司又稱，自去年1月至今年2月，共有4個新樓盤推出，包括黃大仙薈鳴、炮台山英皇道101號、鰂魚涌Finnie及鴨脷洲Coasto，共套現逾25億元，其中Coasto推出85伙，已沽65伙。鄧灝康指出，是次貸款有助進一步鞏固公司財政狀况，面對按揭利率下調和新樓盤銷售熾熱的市場氛圍，公司將充分運用手上資金加快現有項目開發，並尋求併購具潛質項目機遇。

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