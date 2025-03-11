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曦臺3房930萬沽 3年蝕五成歷來最傷

【明報專訊】近月樓價持續尋底，半新盤再錄蝕讓個案，其中油塘曦臺錄得本月首宗二手成交。中原地產區營業經理洪金興表示，曦臺1座高層C室，實用面積716方呎，3房1套間隔，望園景及海景，獲用家以930萬元承接，實呎12,989元。原業主2021年12月1787.3萬元一手買入，持貨約3年多，帳面需蝕讓857.3萬元或48%，連使費並扣除當年發展商回贈，料實蝕約920萬元或51%，相信為屋苑暫時最大宗蝕讓個案。

薈蕎1房撻訂貨5個月賣平9%

此外，大圍薈蕎錄撻訂單位賣平48萬元個案。資料顯示，大圍薈蕎1翼中層A03室，實用面積395方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，原業主2018年1月以733.7萬元一手購入，其後於去年11月以513萬元易手，惟未有如期完成交易，單位最近再以465萬元售出，實呎11,772元，較去年11月、即約5個月前原成交價低48萬元或9%，持貨7年，未計當日殺訂金額，帳面虧損約268.7萬元或37%，連使費料實蝕約302萬元或41%。

租客405萬購薈朗1房蝕讓貨

美聯物業首席高級營業經理潘剛毅表示，馬鞍山薈朗2座高層A6室，實用面積293方呎，1房間隔，以405萬元易手，實呎約13,823元。買家為租客。原業主2016年8月438.8萬元一手買入，持貨逾8年，帳面虧損約33.8萬元或8%，連使費料實蝕約47萬元或11%。

茵怡1房428萬沽 7年實蝕27%

另外，美聯物業區域經理黃少明表示，將軍澳茵怡花園6座低層A室，實用面積約368方呎，1房間隔，獲用家以428萬元已補價購入單位自住，實呎約11,630元。原業主2018年7月550萬元已補價購入，持貨近7年，帳面虧蝕約122萬元或22%，連使費料實蝕約148萬元或27%。利嘉閣高級經理鄧啟林表示，元朗錦田PARK YOHO第1C期1B座中層C室，實用面積531方呎、兩房間隔，以538萬元成交，實呎10,131元；原業主2016年1月以572萬元一手買入，持貨9年，帳面蝕約34萬元或約6%，連使費及扣除發展商有提供現金回贈等優惠，仍要實蝕約51萬元或9%。

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