moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「賭王」尖沙嘴遺產物業地盤 8800萬放售 呎價5200元

【明報專訊】「賭王」何鴻燊於2020年離世至今近5年，新近有遺產物業推出放售；相關物業為尖沙嘴金巴利街20號商業地盤，叫價約8800萬元，折合每方呎樓面價約5200元；另外，翠華（1314）創辦人之一的何庭枝及相關人士，以4288萬元購入堅尼地城地舖。

翻查資料顯示，上述金巴利街20號商業地盤原由何鴻燊，以及港英時代的前市政局、行政局及立法局議員羅保（Rogerio Hyndman Lobo）於多年前持有，至1970年羅保把其持有二分之一業權，以8.25萬元出售予何鴻燊。

佔地1410呎 可建樓面1.69萬呎

世邦魏理仕表示，最新獲遺產管理人委任出售該地盤，項目將按「現狀」及交吉交易，意向價為8800萬元，項目佔地約1410方呎，最高可建樓面約16,920方呎。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，若以意向價8800萬元計，每方呎樓面價約5200元，已充分反映市場從高位回落。他續指，尖沙嘴對上一宗大手買賣，為去年6月以1.8億元、呎價7331元售出漆咸道南117號珀薈酒店全幢。

另世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰補充，若項目與毗鄰金巴利街18號的地盤合併重建，地盤面積可增加至約2810方呎，可建樓面亦提高至33,720方呎，適合發展為精品酒店。

翠華創辦人4288萬購堅尼地城地舖

此外，資料顯示，堅尼地城士美非路47號聯興新樓地下A舖，面積2782方呎，較早前以4288萬元成交、呎價1.54萬元，買家以澤佳有限公司作登記，董事包括何庭枝等，為翠華集團創辦人之一，現時經營貳號冰室；原業主包括周燕歡等，為投資者楊渭生之相關人士，於2010年10月以2780萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利1508萬元或54%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款