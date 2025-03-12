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ONE STANLEY洋房周六招標兩小時

【明報專訊】3月新盤交投市况暢旺，加上豪宅做價理想，發展商趁勢推出洋房招標；建灝旗下已屆現樓的赤柱豪宅ONE STANLEY，最新推出28號洋房，於本周六（3月15日）下午招標兩小時；上述洋房實用5329方呎、屬5房5套連書房套間隔，連花園、天台及私人泳池等，坐落項目最前排的「ASTA AVENUE」，可享開揚南區海景；項目去年推出至今累售19伙，吸金逾14億元。

海璇3房售4680萬 澄天兩房呎價2萬

至於近期主力推售新界盤的新地（0016），同系北角豪宅海璇II，單日新錄兩宗成交，吸金8900萬元；包括第1座17樓B室，屬實用1164方呎3房1套連工作間間隔，設私人升降機大堂，連車位成交價4680萬元，實呎逾4萬元。 

HENLEY II高層3房3163萬沽 呎價3.56萬

受惠鴨脷洲Coasto 銷情帶動，鄰區香港仔、英皇國際（0163） 發展、已屆現樓的澄天本月累售5伙，套現近3500萬元，新近獲內地客斥812萬元購入23樓C室，實用400方呎連家具的兩房戶、實呎2.03萬元。

項目累售90伙，佔全盤單位總數110伙的82%，套現逾5.6億元。

至於九龍區一手新盤成交，近日雙盤齊發的恒地（0012），旗下啟德現樓THE HENLEY II，以招標售出第1座39樓A室3房1套戶，實用888方呎， 成交價3162.88萬元，實呎3.56萬元。

另樓花期長約9個月、資策（0497）旗下佐敦高臨，去年5月開售以來累售192伙，佔全盤259伙近75%、吸金約16.2億元，本周六將盡推餘下22伙標準分層戶（6伙兩房戶、16伙3房戶），整批折實均呎25,823元，兩房折實價985.2萬元起。另同時推出新優惠，包括將高端人才付款計劃的總折扣提高至12%。

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