ONE STANLEY洋房周六招標兩小時

【明報專訊】3月新盤交投市况暢旺，加上豪宅做價理想，發展商趁勢推出洋房招標；建灝旗下已屆現樓的赤柱豪宅ONE STANLEY，最新推出28號洋房，於本周六（3月15日）下午招標兩小時；上述洋房實用5329方呎、屬5房5套連書房套間隔，連花園、天台及私人泳池等，坐落項目最前排的「ASTA AVENUE」，可享開揚南區海景；項目去年推出至今累售19伙，吸金逾14億元。