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寶盈3房戶638萬易手 業主持貨10個月輸一成

【明報專訊】雖然二手交投氣氛回升，惟市場上仍錄得短線持有單位的業主蝕讓；世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園第6座一伙高層單位，實用591方呎3房1套間隔，原業主去年5月以自由市場價672.8萬元（已補地價）買入，其後因移民，早前以698萬放售，近日累減60萬元或9%後，以638萬元易手、實呎1.07萬元；原業主持貨約10個月，帳面蝕34.8萬元或5%，連使費有可能實蝕約65萬元或近一成。

63 POKFULAM售518萬 業主蝕四成

港島方面，據資料顯示，西區63 POKFULAM第1座中層、一伙實用258方呎開放式單位，以518萬元易手、實呎逾2萬元，新買家英文姓名採普通話拼音，料具內地背景；原業主於2018年以815.8萬元一手購入，帳面蝕約297.8萬元或37%，連使費有可能實蝕約333萬元或41%。

另鰂魚涌太古城新錄市場較少有的複式戶二手成交；中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城東山閣頂層連天台複式戶，實用760方呎3房1套間隔，向東北望海景及附裝修，連入則內置樓梯，原業主較早時以1780萬元放盤，經議價後累減310萬元或17%，以1470萬元易手、實呎1.93萬元；原業主早於2005年以565.8萬元購入，持貨約20年，帳面賺逾904萬元或約1.6倍。

太古城複式售1470萬 20年升1.6倍

此外，中原分行經理黃逸羲透露，荃灣愉景新城本月首10天錄得約7宗二手成交，追平上月全月成交量，其中第2座高層C室，實用495方呎兩房間隔，原業主叫價750萬元，經區內分支家庭議價後，累減155萬元或21%，以595萬元易手、實呎1.2萬元；原業主於2013年以445萬元購入單位，持貨約12年，帳面獲利150萬元或34%。

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