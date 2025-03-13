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華蘭花園兩房月租逼兩萬 屋苑3年新高

【明報專訊】樓價雖然尚未顯著回升，但租金卻持續上揚。中原高級資深分區營業經理張略欣表示，樓齡約40年的鰂魚涌華蘭花園，翠蘭閣高層B室，實用388方呎，兩房間隔，新近以月租1.98萬元租出，租金創屋苑逾3年新高，實用呎租51元。業主早於1987年以43萬元購入，持貨約38年，租金回報約55厘。

內地專才3.6萬租15 WESTERN STREET

此外，西營盤15 WESTERN STREET最新錄高價租賃成交，中原高級資深區域營業董事滕成德表示，單位為高層B室，實用530方呎，兩房間隔，望海景，新近以月租3.6萬元租出，實用呎租67.9元，屬屋苑今年月租新高。租客為內地金融專才，參觀上述單位後，隨即拍板承租。業主2022年1807萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

內地客2.65萬租尚翹峰兩房戶

灣仔尚翹峰亦錄租務成交，利嘉閣分區董事梁國樑稱，單位屬3座高層D室，實用498方呎，兩房間隔，望開揚景，以月租2.65萬元租出，實用呎租約53元。梁氏又稱，租客為內地客，睇樓後即時洽租。業主2007年約510.6萬元一手購入，租金回報約6.2厘。

另外，美聯租金走勢圖資料顯示，今年2月份私宅平均呎租報約37.81元（以實用面積計），按月回升約0.4%，創4個月新高，若與去年同期相比，按年則升約6.15%。美聯首席分析師劉嘉輝指出，2月份仍屬租務淡季，但租金已有上升迹象，反映本港住屋需求強勁。隨着第二季租務旺季臨近，內地生進一步到港升學，預計為租務帶來新增需求，相信租金將有力再上升。

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