C.C. Lodge3房1775萬入場 實呎1.73萬起

前稱曼聯閣 08年約1.88億購入

伍集成集團發言人張志國表示，項目已持有約16年多作收租物業，是次打算拆售單位，主要是有意轉換投資方向，再物色更合適投資物業，而公司數年前已斥約5000萬元為該物業進行翻新。項目樓高4層，不受一手條例限制，準買家即日起可洽購單位。仲量聯行資本市場部執行董事陳柱衡表示，港島目前數個全新盤現時一手呎價約2萬元水平，形容項目定價屬「豪宅平民價」，具有競爭力，並吸引不少用家查詢，包括部分現租住項目租客有意轉買。現時推售單位中，有3伙連租約放售，若日後加推會考慮提價5%至10%。

入場單位為G樓B室，實用1026方呎，3房1套連工人房間隔，售價約1775萬元，實呎約1.73萬元。另項目每戶可獲分配1個車位，售價100萬及150萬元。資料顯示，C.C. Lodge位於大坑道56 號，前稱曼聯閣，鄰近香港真光中學，於2000年落成，原由僑福企業黃氏家族持有，2007年由外資以近1.415億元統一業權，翌年由以做棉紗起家的伍集成家族，以約1.88億元購入全幢物業，以總樓面約19,148方呎計，呎價9833元。