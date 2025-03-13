首程控股康雨：內地停車場業務伙DeepSeek提質增效

去年上半年年報中，首程控股指出，集團交通樞紐類停車場資產管理業務以點化線、以線成面，已實現全國範圍「東南西北中」全方位網絡貫穿式業務佈局，包括去年第一季完成廣州市白雲機場停車場經營權項目和北京豐台站停車場項目的營運交接、去年7月公告獲得西藏拉薩市貢嘎機場停車場項目為期8年的經營權。

拓「第二增長曲線」 攻4核心區域

在是次專訪中，康雨表示，作為中國核心基礎設施不動產管理服務商，停車場資產是首程控股重點佈局的基礎設施，目前運營全國核心城市多個機場及高鐵站的停車場項目，並且在機場停車場管理領域屬絕對的龍頭，而現時希望探索新的「第二增長曲線」，在車位拓展方面聚焦京津冀、成渝、長三角及粵港澳大灣區等四個核心區域，並且在去年底已在當地成立公司及團隊負責物色投資機會。

伙理想汽車拓停車場充電業務

除上述橫向拓展外，康雨強調，首程控股的停車場管理業務更重視縱向拓展、提質增效。她舉例說，集團旗下全資附屬公司驛停車（北京）投資管理有限公司去年8月與理想汽車附屬公司CHJ Networks HK Limited簽署協議出資成立北京首程超充能源科技有限公司，致力構建覆蓋全國超級充電網路，推動新能源汽車的普及應用，目標之一是提升集團所管理停車場的供電業務收入。

DeepSeek助客服迅速解決小問題提升經營效率

可以留意的是，首程控股另一主要業務──管理的新興產業基金2018年已投資3億元人民幣於理想汽車上市前B輪融資，獲得理想回報，雙方屬識於微時。

另外，康雨強調，首程控股停車場管理業務一直致力運營科技化，例如旗下平台最近已率先接入DeepSeek，這樣的話，可以對客戶（To Customer）提供更好服務，「我們可以通過AI的能力，可以提升車牌識別及自動糾正的能力，這樣便可提升整體車牌識別的準確度，從而提高客戶車輛離場效率帶來更加流暢體驗。」

研停車樓設商舖辦公室停機坪

康雨續說，DeepSeek也可幫助首程控股停車場管理業務提高內部管理效率，「我們內部也會有自己的客服系統，例如駐停車場的客戶經理經常會遇到一些問題，這些問題我們原本都是多半依賴專門的客服小組專人去解決；但是今天有了DeepSeek的加持，他們遇到了一些比較小的問題馬上就解決了，這可以大幅度提升經營效率。」

至於首程控股停車場管理業務縱向拓展的第三個領域，康雨表示是藉產業增值創新來提升收入：「我們可以思考一個問題：『為什麼是商場配套停車場、而不是停車場配套商場？』所以未來我們會在包括機場等樞紐停車場加大引入一些商舖；同時我們也會看看能否創造一些綜合停車樓的業務機會，以一幢4層的停車樓為例，第一層是商舖，第二、三層是停車場，第四層可以是辦公室，如果低空經濟政策進一步落實的話，頂層更可以做停機坪，這樣的話便能夠更好地利用城市空間。」

總結是次訪問時，康雨表示：「首程控股停車場管理業務未來會堅定往前走，一方面是橫向拓展，沿着核心區域做一些核心資產的購置，另一方面在縱向的話，我們會不斷的提質增效。」

明報記者 葉創成

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