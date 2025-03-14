YOHO WEST PARKSIDE 加推86伙 下周二賣105伙

發展商同時更新1號及4號部分價單，發展商亦上載最新銷售安排，下周二（3月18日）進行第四輪銷售，涉及105個單位。

昨第三輪推售108伙即日沽清

另外，樓花期約16個月、萬科香港旗下大埔馬窩上然第1期，於明早10時起首輪價單開售228伙，項目1周累收7418票，超額認購逾31倍。發展商表示，若項目銷情理想，不排除短期內加推單位應市。明日首輪將發售28伙開放式（包括3伙開放式特色戶）、67伙1房、93伙兩房、24伙3房、9伙4房、7伙特色戶，折實價238萬元起，折實呎價9185元起，其中100伙或約44%單位的折實價低於400萬元；屆時將分為A、B兩組進行，A組買家須選購2伙至8伙，而B組買家須選購1伙至8伙。可留意是，樓盤亦於周日（3月16日）推出4伙招標。

上然一周累收7418票 超額31倍

其他新盤方面，恒地（0012）牽頭的九龍城南角道南首，昨日以先到先得形式作第三輪開售20伙。截至昨午5時，項目售出11伙或55%，包括8伙開放式、3伙1房，共套現約4730萬元。項目兩周內累售240伙，佔全盤313單位約77%，套現約12.5億元。此外，該盤最新加推4伙、位於3樓的平台特色戶，由下周二至6月15日以招標形式發售。

去年5月推售、資策（0497）旗下佐敦高臨，明日推出餘下22伙標準戶，與目前可供推售的單位一併發售。項目最新以1431.6萬元，標售A2座12樓A室、實用面積508方呎3房連平台特色戶，實呎逾2.8萬元。項目至今累售約193伙，佔全盤單位約75%，套現約16.4億元。