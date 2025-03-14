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裕泰苑開放式戶150萬未補價沽 4年蝕1%

【明報專訊】踏入本月樓市氣氛好轉，有部分業主急於沽貨套現，不惜蝕讓離場。利嘉閣分行高級聯席董事李錦榮稱，近年入伙的東涌居屋裕泰苑B座高層4室，實用面積283方呎，開放式戶連梗廚間隔，望山景，以150萬元未補價成交，實呎約5300元。原業主2020年底149.06萬元一手購入，帳面升不足1萬元，料微蝕約1%使費離場，為新居屋屋苑少有蝕讓個案。

薈蕎開放式戶280萬沽 原業主8年實蝕47%

此外，中原高級分行經理邱皓文表示，大圍薈蕎1翼中層D6室，實用面積254方呎，開放式間隔，以280萬元易手，實呎11,024元，成交價料為屋苑新低。原業主2017年519.3萬元一手購入，帳面蝕讓239.3萬元或46%，連使費及發展商所提供的最高回贈計，料實蝕242萬元或47%。

退休人士420萬購美樂遺產貨

另祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門美樂花園4座高層A室，實用面積861方呎，3房1套間隔，由於單位約兩年多前曾發生事故，淪為凶宅，其後成遺產盤，叫價較市價折讓，吸引一名退休買家以自由市場價420萬元已補價購入，實呎4878元，較同類正常單位市價低近四成，呎價亦為屋苑3年新低，並低於屋苑未補價單位。原業主1984年34.59萬元未補價一手購入，料扣除補價後物業升幅仍可觀。

荔枝角老牌屋苑美孚新邨錄長情業主沽貨勁賺個案。中原分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月暫錄8宗成交，上月則全月錄得28宗；其中5期蘭秀道5號中層D室，實用面積703方呎，3房間隔，向南望公園景，以775萬元易手，實呎11,024元；原業主於1983年10月以42萬元購入單位，持貨長逾41年，帳面大幅獲利733萬元或逾17倍。中原高級分區營業經理葉俊安表示，鴨脷洲海怡半島第20座低層F室，實用面積618方呎，3房1套間隔，買家為轉租為買，以752萬元購入單位、實呎12,168元；原業主2012年11月以680萬元購入，帳面獲利72萬元或11%。

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