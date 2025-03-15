地產代理399萬購荃豐中心銀主盤

兩房戶18年帳升1.5倍

另外，半新盤元朗錦田Park YOHO NAPOLI錄得一宗反價成交，惟業主仍要大幅蝕讓離場。利嘉閣分行高級經理鄧啟林表示，屋苑23B座低層D室，實用面積633方呎，3房間隔，業主居於北京，單位放盤兩周，原叫價620萬元，有感最近多客戶查詢及睇樓，最後反價10萬元或2%至630萬元，並即日飛回香港簽約成交，實呎9952元。買家為區內客，原業主2019年6月以921.56萬元一手買入，帳面蝕約291.6萬元或約32%，料扣除當年發展商提供一系列現金回贈優惠及稅項等使費後，實蝕約288萬元或31%。

昇悅居兩房730萬沽 原業主料實蝕18%

九龍區方面，中原地產高級區域經理許永生表示，西九四小龍之一荔枝角昇悅居2座中層D室，實用面積489方呎，兩房間隔，望內園，以730萬元沽出，實呎14,928元。原業主2019年11月以833萬元購入，持貨約5年多，帳面需蝕讓103萬元或12%，連使費料實蝕約150萬元或18%。

帝景峰複式3580萬沽 12年實蝕三成

豪宅物業同錄蝕讓，資料顯示，九龍延坪道帝景峰帝景臺10座高層複式戶，實用面積1763方呎，4房1套間隔，連276方呎平台及866方呎天台，上月以3580萬元售出，實呎22,337元，原業主2013年4680萬元購入，現帳面蝕讓約1100萬元，若連使費料實蝕逾1380萬元或約30%。